СМИ: «Рубин» показал третий результат по чистой прибыли среди клубов РПЛ

«Рубин» по итогам 2019 года показал третий результат по чистой прибыли в РПЛ. Об этом сообщает «РБ-Бизнес», ссылаясь на документы Федеральной налоговой службы.

Казанский клуб добился выручки в 3,7 млрд рублей (-5% к 2018 году) и чистой прибыли на отметке в 188,3 млн рублей. В прошлом году клуб зафиксировал чистую прибыль на уровне 220,6 млн рублей.

Лидером по чистой прибыли оказался «Зенит» — 547,2 млн рублей, второе место у «Уфы» — 370,9 млн рублей. Отметим, что «Краснодар» по итогам 2019 года показал убыток в 1,97 млрд рублей, а «Сочи» оказался убыточным на 1,5 млрд рублей.