Источник: Адам Рейдеборн продолжит карьеру в ЦСКА

Экс-вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн продолжит карьеру в ЦСКА, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственные источники.

Голкипера подпишут на замену шведу Ларсу Юханссону, который перейдёт в СКА, а питерский клуб расторгнет соглашение с Магнусом Хелльбергом.

Уточняется, что зарплата Рейдеборна составит 35 млн рублей за сезон. Также ЦСКА покинет вратарь Александр Шарыченков. В минувшем сезоне Рейдеборн провёл 29 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых одержал 16 побед и пропускал в среднем 1.81 шайбу за игру, а также пять игр в Кубке Гагарина.