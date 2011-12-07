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Источник: Адам Рейдеборн продолжит карьеру в ЦСКА

Вратарь придёт на замену Ларсу Юханссону.

Экс-вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн продолжит карьеру в ЦСКА, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственные источники.

Голкипера подпишут на замену шведу Ларсу Юханссону, который перейдёт в СКА, а питерский клуб расторгнет соглашение с Магнусом Хелльбергом.

Уточняется, что зарплата Рейдеборна составит 35 млн рублей за сезон. Также ЦСКА покинет вратарь Александр Шарыченков. В минувшем сезоне Рейдеборн провёл 29 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых одержал 16 побед и пропускал в среднем 1.81 шайбу за игру, а также пять игр в Кубке Гагарина.

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