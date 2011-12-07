«Ак Барс» и «Нефтехимик» проведут первый предсезонный матч

В пятницу вечером «Ак Барс» и «Нефтехимик» проведут в Казани контрольный матч, сообщает пресс-служба «барсов». Встреча состоится в «Татнефть-арене» в 17:00 без присутствия зрителей. Следить за ее ходом можно будет в официальной группе казанского клуба в соцсети «Вконтакте».

«Нефтехимик» взял в столицу РТ 29 хоккеистов, в том числе вратаря Константина Барулина, нападающих Владимира Галузина, Андрея Костицына и Даниэля Буцаева — сына главного тренера «волков» Вячеслава Буцаева.

В составе «Ак Барса» в этом матче могут дебютировать Александр Хованов, Кирилл Воронин и Стефан Да Коста. Отметим, что в 1 августа в 13:00 команды проведут вторую контрольную встречу.