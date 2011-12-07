«Рубин» одержал домашнюю победу над «Арсеналом»

Матч 13-го тура РПЛ между «Рубином» и «Арсеналом» завершился победой казанцев — 3:1.

В первом тайме игроки «Рубина» забили два гола за две минуты: сначала Старфельт замкнул подачу Йевтича с углового, а затем Бакаев создал момент для Деспотовича, который уверенно из штрафной поразил дальний угол ворот «Арсенала». В начале второго тайма Кварацхелия прочертил точную диагональ на Бакаева, Солтмурад вошёл в штрафную и вколотил третий мяч. Туляки смогли забить гол престижа в концовке встречи, отличился Кирилл Панченко.

«Рубин» набирает 21 очко, а «Арсенал» с 12 очками остаётся в подвале чемпионата.