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«Нефтехимик» дожал минское «Динамо»

Нижнекамцы под новый год прервали серию из девяти поражений.

«Нефтехимик» в заключительной игре 2020 года одержал выездную победу над минским «Динамо». Результативный матч завершился со счётом 5:4 в пользу команды из Татарстана.

Пропустив в меньшинстве в первом периоде, нижнекамцы разгромили соперника во втором отрезке матча, в том числе оформив шайбу в формате «4 на 4». Победный гол команда забросила за 38 секунд до финальной сирены.

«Нефтехимик» под новый год прервал свою серию из девяти поражений подряд. Команда по-прежнему идёт последней на «Востоке», отставая от «Куньлунь Ред Стар» на 5 очков.

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