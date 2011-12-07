«Зенит» проиграл новосибирскому «Локомотиву»

Казанский «Зенит» в игре 15-го тура Суперлиги уступил новосибирскому «Локомотиву». Встреча завершилась со счётом 1:3 (41:43, 25:18, 20:25, 23:25).

Таким образом, команда из Татарстана потерпела третье поражение подряд: ранее «Зенит» проиграл «Югре» и питерскому «Зениту» в полуфинале Кубка России.

Календарный год казанцы завершили на первом месте в турнирной таблице Суперлиги, имея отрыв от ближайшего преследователя — «Кузбасса» — в три очка.