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«Зенит» проиграл новосибирскому «Локомотиву»

Казанцы завершили календарный год тремя поражениями подряд.

Казанский «Зенит» в игре 15-го тура Суперлиги уступил новосибирскому «Локомотиву». Встреча завершилась со счётом 1:3 (41:43, 25:18, 20:25, 23:25).

Таким образом, команда из Татарстана потерпела третье поражение подряд: ранее «Зенит» проиграл «Югре» и питерскому «Зениту» в полуфинале Кубка России.

Календарный год казанцы завершили на первом месте в турнирной таблице Суперлиги, имея отрыв от ближайшего преследователя — «Кузбасса» — в три очка.

КВ
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