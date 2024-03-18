Суд добился отставки Миронова – главы двух районов Казани

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Город
18 марта 2024  14:41
Автор:
Эндже Гарафиева

Мэрия столицы Татарстана сегодня официально заявила об увольнении Сергея Миронова, экс-главы администрации Кировского и Московского районов.

Миронов уволен в связи с потерей доверия по решению районного суда в Казани. Для городских властей заявление стало неожиданным, несмотря на то, что дело рассматривалось прокурором республики еще с осени 2022 года. Тогда исполком обнаружил ошибку в декларации о доходах. Экс-глава не указал источник дохода супруги от сдачи жилья. Нарушение он исправил, но все равно понес дициплинарное взыскание. 

В мэрии заявили, что руководитель 13 лет «ярко и плодотворно работал» сперва в комитете по делам детей и молодежи, затем в администрации районов, где задал новые, современные стандарты работы с жителями, собрал креативную работоспособную команду, заточенную на результат.

За годы работы, напомнили также в городском управлении, Миронов поменял подход к проведению капремонта домов. Он утвердил новые стандарты качественной городской жизни. Дома стали не просто безопасными, но и приобрели эстетический вид. Первые в Казани стеклянные двери при входе были установлены именно по его инициативе. Кроме прочего, при его участии в Юдино началась масштабная реновация дворов, домов и другой инфраструктуры к 100-летнему юбилею.

«Мы выступаем за безусловное соблюдение законодательства, поэтому нами будут сделаны самые серьезные выводы и предприняты все необходимые меры для недопустимости подобных ситуаций в будущем», – заявили в мэрии. 

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