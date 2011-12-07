Сергей Иванов: Загрузка гостиниц в майские праздники в Татарстане составила почти 100%

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов привел цифры отдохнувших в Татарстане туристов за майские праздники в этом году.

«Традиционно у нас загрузка была на праздники – 1 мая и 9 мая, между ними загрузка была чуть ниже. В этом году практически все 10 дней она была практически 100%. На майских праздниках регион посетили около 150 тыс. туристов и экскурсантов, это большая цифра», — отметил он.

По его словам, в этом году республику посетило гораздо больше туристов, чем в прошлом году. Иванов поделился, что на летний сезон во всех курортных местах отдыха в Татарстане загрузка отелей также хорошая.