Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Сергей Иванов: Загрузка гостиниц в майские праздники в Татарстане составила почти 100%

В этом году республику посетило гораздо больше туристов, чем в прошлом году, отметили в комитете по туризму.

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов привел цифры отдохнувших в Татарстане туристов за майские праздники в этом году.

«Традиционно у нас загрузка была на праздники – 1 мая и 9 мая, между ними загрузка была чуть ниже. В этом году практически все 10 дней она была практически 100%. На майских праздниках регион посетили около 150 тыс. туристов и экскурсантов, это большая цифра», — отметил он.

По его словам, в этом году республику посетило гораздо больше туристов, чем в прошлом году. Иванов поделился, что на летний сезон во всех курортных местах отдыха в Татарстане загрузка отелей также хорошая. 

КВ
Лента новостей