Авторские индивидуальные пешеходные экскурсии - тренд лета 2020 года

После карантина музеи открыли двери для посетителей. Но из-за риска распространения коронавирусной инфекции экскурсионные группы могут быть не более 5 человек и с соблюдением правил безопасности - обязательно маски и перчатки.

По прогнозам экспертов в этот непростой период востребованными станут авторские пешеходные экскурсии от профессиональных гидов. В Казани разработаны несколько подобных туристических маршрутов, например, «Деревянная Казань», «Некрополи Арского кладбища», «Медицинская Казань», «Женщины Казани». Познавательные прогулки рассчитаны на 2 часа. С их расписанием можно познакомиться на официальном сайте Туристско-информационный центр (ТИЦ) города Казани. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.