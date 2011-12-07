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Авторские индивидуальные пешеходные экскурсии - тренд лета 2020 года

По прогнозам экспертов в этот непростой период востребованными станут авторские пешеходные экскурсии от профессиональных гидов.

После карантина музеи открыли двери для посетителей. Но из-за риска распространения коронавирусной инфекции экскурсионные группы могут быть не более 5 человек и с соблюдением правил безопасности - обязательно маски и перчатки. 

По прогнозам экспертов в этот непростой период востребованными станут авторские пешеходные экскурсии от профессиональных гидов. В Казани разработаны несколько подобных туристических маршрутов, например, «Деревянная Казань», «Некрополи Арского кладбища», «Медицинская Казань», «Женщины Казани». Познавательные прогулки рассчитаны на 2 часа. С их расписанием можно познакомиться на официальном сайте Туристско-информационный центр (ТИЦ) города Казани. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.

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