В Татарстане открывается новый туристический веломаршрут «Путь Державина». Об этом сообщим координатор Союза велосипедистов РТ Ильдус Янышев.Протяженность маршрута 58 километров.

Маршрут проходит по безопасным дорогам. Лаишевский район — родина министра юстиции, генерал-прокурору Российской Империи, поэта Гаврила Романовича Державина. В программе тура — экскурсии по Музею Лаишевского края им. Г. Р. Державина, путешествие по красивейшим местам района, отдых на Камском море, посещение кино-деревни Семрук, построенной специально для съемок сериала «Зулейха открывает глаза».