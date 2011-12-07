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В Татарстане открывается новый туристический веломаршрут «Путь Державина»

Первый велотур по Лаишевскому району состоится 3-4 июля.

В Татарстане открывается новый туристический веломаршрут «Путь Державина». Об этом сообщим координатор Союза велосипедистов РТ Ильдус Янышев.Протяженность маршрута 58 километров.

Маршрут проходит по безопасным дорогам. Лаишевский район — родина министра юстиции, генерал-прокурору Российской Империи, поэта Гаврила Романовича Державина. В программе тура — экскурсии по Музею Лаишевского края им. Г. Р. Державина, путешествие по красивейшим местам района, отдых на Камском море, посещение кино-деревни Семрук, построенной специально для съемок сериала «Зулейха открывает глаза». 

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