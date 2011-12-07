Казанский аэропорт возобновил маршруты в Доминикану 

Международный казанский аэропорт возобновил авиасообщение с Доминиканской Республикой. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Первый рейс состоялся 3 октября. Кроме того, в этом месяце запланировано еще два вылета, а также сформирована программа на осенне-зимний сезон.

Возобновление полетной программы по маршруту Казань — Ла-Романа позволит жителям Татарстана добраться до Карибских островов, не совершая пересадок.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что из столицы Татарстана в Шарм-эль-Шейх запущен новый регулярный рейс. Вылеты на египетский курорт будут выполняться по средам.