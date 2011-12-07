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Казанский аэропорт возобновил маршруты в Доминикану 

Первый рейс состоялся 3 октября.

Международный казанский аэропорт возобновил авиасообщение с Доминиканской Республикой. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта. 

Первый рейс состоялся 3 октября. Кроме того, в этом месяце запланировано еще два вылета, а также сформирована программа на осенне-зимний сезон. 

Возобновление полетной программы по маршруту Казань — Ла-Романа позволит жителям Татарстана добраться до Карибских островов, не совершая пересадок. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что из столицы Татарстана в Шарм-эль-Шейх запущен новый регулярный рейс. Вылеты на египетский курорт будут выполняться по средам.

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