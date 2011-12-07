В Чистополе открылась выставка «Узорное ткачество. Современные ритмы»

В Музее истории города туристов ждет не только экскурсия, но и мастер-класс, где они узнают старинные секреты рукодельниц. На выставке «Узорное ткачество. Современные ритмы» можно попробовать себя в роли ткачихи. Несложная деревянная конструкция, цветные нитки, старательность, аккуратность и терпение — вот что потребуется вам для того, чтобы собственными руками соткать пояс или ленточку-оберег, оригинальный кошелек, сумочку или предметы интерьера.

Напомним, в Татарстане открыт новый туристический проект «1001 удовольствие за выходные», разработанный Государственным комитетом по туризму РТ. Интересные двухдневные программы приготовлены для туристов в Чистополе, Елабуге, Болгаре, Камском Устье, ​ Рыбной Слободе и Мамадыше. Разрабатываются новые туристические маршруты по районам Татарстана.