Где течет святая река и живые воды Мертвого моря

Как поймать за хвост лето? Выход один - «серфить» по бескрайним просторам интернета для оптимального поиска: страна - лето - море - отель - трансфер - отзывы туристов. И вот я - счастливый путешественник, предвкушающий приятный отдых в Иордании. Королевство Иордания выбрано не случайно. Основной акцент в моем поиске был сделан на подводном мире, все-таки Акаба - это морской порт и курорт на Красном море. Четыре с половиной часа полета на белоснежном лайнере и... Здравствуй, древняя и солнечная, гостеприимная и прекрасная Иордания!ПриродаУтренний освежающий ветерок, белоснежный песок пляжа, необыкновенная синь моря, величественные и строгие горы Израиля и Египта на горизонте, ласковый шепот волн, манящих поплавать и познакомиться с подводным миром. Цветущие шапки бугенвиллий, магнолий и олеандров, стройные столбики пальм. Ура, я в лете!Некоторые нелюбители такого пляжного отдыха будут критичны. По-моему, зря. Здесь не лежится на удобном шезлонге, хочется прогуливаться по пляжу, наслаждаться буйной природой (и это в пустыне!), бороздить в маске и ластах просторы моря в познании его новых обитателей, узнавании и приветствии ранее виденных представителей морской пучины.Морские обитателиОсновные морские жители пляжей Акабы - ежи. Их там неимоверно много, и живут они во всех расщелинах и рифах. Есть целые прайды, семейства и отдельные особи самых разных размеров. Угольно-черные иголки привлекают особым металлическим блеском, искрят цветными огоньками, манят их коснуться. К сожалению, близкий контакт с морскими ежами приносит человеку явный дискомфорт и боль.А в этой небольшой коралловой норке живет осьминог. Он туго скрутил вокруг себя кольца своих щупалец, и только острый и осторожный взгляд в мою сторону выдает его. Удивительное существо! Его способность менять окраску и форму поразительна. Когда осьминог скользит по рифу, он становится терракотово-крапчатым, потом молочно-белым, затем просто пестрым. И это почти мгновенно! В течение недели я с любопытством наблюдала за жизнью этого осьминога и за тем, как морские ежи все ближе подвигались к его логову. Экспансия удалась - многорукий морской гад сменил квартиру, перебравшись на другой большой коралл.Вот две перечные муренки дружелюбно извиваются под своим кораллом, рыба-камень полностью слилась с дном, а рыбка-крокодил меланхолично смотрит на меня, едва шевеля плавниками. Вдруг на моем пути встала рыба-шар, и мы с ней долго играли в переглядки. Честно скажу, я уступила, а она неторопливо поплыла по своим рыбьим делам. Очень ярко выглядят рыбки-крылатки, своим видом напоминая растрепанных куриц. Увы, трогать их нельзя - ядовиты. Разбавляют морское разнообразие веселые пикассо, рыбки-кубики и многие другие.Для остроты ощущений и собственной границы смелости совершаю заплыв к затопленному самолету. Это достаточно далеко от берега и пляжа отеля, но авантюра удалась. Впечатлило. В маске видно, как вокруг когда-то мощного корпуса лайнера кружат дайверы, выпуская мириады пузырьков воздуха. Покатавшись на этих струях, я почувствовала себя в джакузи и поставила себе плюсик за решительность.Многоцветье пустыниБогатый подводный мир - не единственное достоинство Иордании. Поражает величественная цветная пустыня с холмами и горами, похожими на многослойные песочные пироги, ручейками различных пород терракотового, охряного, желтого и зеленоватого оттенков, разбавленными черными змейками давно погасшей лавы. Из окна автобуса на фоне неглянцевой красоты пустыни ярким и нежданным зеленым колером выступают пышные кроны неизвестных деревьев. А красные каньоны поражают своим марсианским видом.ЭкоэкскурсияОдна из замечательных экскурсий в Иордании - это два в одном, так называемая экоэкскурсия, поездка на реку Иордан, где состоялось крещение Иисуса Христа, и посещение Мертвого моря. Мною руководило любопытство: как выглядит библейская река, то место, где крестился Иисус? Повествую: сама река (скорее речка) песочного цвета, с сильным течением, неширокая, обрамлена пышными кустами. Окунаясь в воды Иордана, отметила для себя: купаюсь в истории! Ощущение было светлое, вода бодрила и обновляла, я чувствовала себя воодушевленной.Живые воды Мертвого моряНаш автобус резво катит в сторону Мертвого моря, это самое низкое место в мире. Когда спускаемся на 400 м ниже уровня моря, закладывает уши. И вот оно, море, приветливо сверкает голубизной. Его состав уникальный - солено-горький, маслянистый. Плавать невозможно - ощущаешь себя бесхозной щепкой, которая и не плывет, и не тонет.Все путешественники пожелали обмазаться лечебной грязью Мертвого моря. Я не исключение, быстро стала крутой негритянкой со светлыми волосами. Ощущение после смыва грязи классное! Кожу чуть пощипывало, она стала бархатной и шелковистой.Что ж, нужно взять немного здоровья из далекой Иордании. Увы, в главной жемчужине страны - скальном розовом городе Петра - мне побывать не удалось.Лайфхаки для путешественниковДля российского путешественника Иорданское Хашимитское Королевство - благоприятная безвизовая арабская страна. Поехать туда можно с помощью турагентства, а можно «погуглить» и купить путевку на интернет-просторах самостоятельно. Я выбрала второй вариант. Правда, с вылетом из Москвы. Казань в нужные сроки, к сожалению, ничего не предложила.Лучшее время для отдыха на Красном море в Иордании - октябрь и ноябрь. Я «захватила» немного зиму и не пожалела. Погода комфортная - 23 - 27 градусов, море - 23 - 25. Вода чистейшая. Российских туристов там много, есть путешественники и из Германии, Италии, Франции, Украины. Как везде, ездят и с детьми. Маленькие лайфхаки для будущей поездки. Просматривайте отели и читайте отзывы туристов. Берите с собой маску и ласты для знакомства с морскими жителями и «коралки» для захода в море. Дно песчано-каменистое, удобнее в такой обуви.Конечно, Иордания по красоте подводного мира проигрывает Египту, но все равно это достаточно неплохая альтернатива. Персонал отеля доброжелательный. А тур достаточно бюджетный. На двоих в «пятерке» на 8 дней - чуть больше 80 тысяч при опции «Все включено». В общем, мечтайте и исполняйте свои желания!