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Аэропорт Казани: Заявок на чартеры в Египет не поступало

В ближайшее время авиакомпании не планируют прямых рейсов из Казани на курорты Египта.

В международный аэропорт Казани не поступало заявок от авиакомпаний на чартерные рейсы в Египет. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщили в пресс-службе аэропорта.

«На сегодняшний день (10 августа 2021) заявок от авиакомпаний на выполнение чартерных туристических рейсов в Египет не поступало» — говорится в сообщении.

Напомним, со вчерашнего дня Россия возобновила авиасообщения с Египтом. На данный момент авиакомпании могут выполнять перелеты в такие курортные города, как Хургада и Шарм-эль-Шейх.

КВ
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