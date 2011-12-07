Приключения иностранных блогеров в Татарстане, или Легко ли жить темнокожему в Иваново

Съемки шоу начались 1 августа и пройдут в восьми регионах страны. По задумке авторов, иностранные блогеры будут читать русскую классику и попытаются ответить на вопросы писателей. Семь серий фильма выйдут в сентябре на двух языках — русском и английском.

С помощью шоу авторы хотят раскрыть иностранцам иную сторону России. Серия, посвященная Татарстану, называется «Мистические истории Волги», и здесь участники должны ответить на вопрос Николая Гоголя из «Старосветских помещиков»: «Какого горя не уносит время? Какая страсть уцелеет в неровной битве с ним?»

«Мы постарались показать самые интересные вещи. Честно скажу, не все за эти три дня нам удалось открыть нашим гостям, но тем не менее они побывали в Великом Болгаре, на острове-граде Свияжск, они побывали на Голубых озерах, посмотрели Казань», — отметил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Креативный продюсер программы Ирина Носова во время пресс-конференции отметила, что в Казани очень вкусная еда. Это подтвердила и блогер из Замбии Масилисо, которая долгое время живет в России и уже освоила язык.

«Я узнаю Россию больше, чем когда я просто путешествовала. Сейчас у меня есть шанс слушать истории. Все люди, которых мы встречаем в каждом городе, очень добрые и нам дают очень много еды. Все говорят, что мы будем толстые, — я тоже потолстела», — рассказала она.

Носова также поделилась, что блогеры очень хотят попасть в тренажерный зал, но из-за плотного графика съемок им это не удается. В ответ на это Иванов пошутил, что тренажерный зал — «не наш конек, мы откармливаем».

Говоря о Казани, Носова отметила, что при всем многообразии культур и достопримечательностей у города есть свой дух и молодежная история. В столице Татарстана хочется просто гулять, смотреть и возможно заходить в различные места, в том числе в музеи, а можно и просто совершать променад, и в любом случае, хочется приехать сюда еще раз.

«За два дня посмотреть Татарстан невозможно совершенно. Мы хотели увидеть и культуру, и литературу, и экстрим. Мы погружались на Голубых озерах, занимались дайвингом — потрясающая температура воды», — поделилась продюсер.

Что же касается самого standup — то здесь каждый участник старался рассказать свою историю. Некоторые на русском, другие — на английском, тогда на помощь приходил переводчик. Ведущим стал российский блогер Петр Ловыгин. Первым на сцену вышел блогер Хуан родом из Колумбии, который сейчас живет в Канаде.

Он рассказывал о своей жизни подростком в сельской глуши на родине. Отдельно запомнилось выступление блогера из Анголы Антонио — он уже долгое время живет в Иваново. Представляя его, Ловыгин сказал, что тому будет трудно выступать без мата. Свое выступление Антонио начал с шутки про расизм — ему не понравилось выходить на сцену под хип-хоп трек и он потребовал включить татарскую мелодию.

Антонио, который уже знает русский язык, много рассуждал о жизни в России и менталитете населения. Он заверил, что Иваново уже не город невест. Рассказал, что матери его бывших девушек раньше вели себя с ним как расисты, а в свете последних событий в мире отношение окружающих в корне поменялось. Но это не мешало ему шутить про то, что в России куда как больше воды, чем в Африке.

Антонио рассказал, что ведет обычную студенческую жизнь, любит ходить в сеть фаст-фудов. Отмечает, что девушки в России очень любят поесть и что голодная девушка — злая девушка. Но вот чего точно он больше не будет делать, так это пить с русскими водку. По его словам, даже русские девушки могли выпить больше него. Хотя килька в качестве закуски ему понравилась.