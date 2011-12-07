За новогодние каникулы Татарстан посетили 152 тыс. туристов

Председатель республиканского госкомитета по туризму Сергей Иванов сообщил, сколько человек посетили Татарстан за новогодние каникулы.

По словам главы ведомства, с 31 декабря ушедшего и по 10 января текущего года республика приняла 152 тыс. гостей, что меньше чем годом ранее. Тогда в Татарстан прибыло 170 тыс. гостей.

Однако, несмотря на это, в 2021 году отмечается значительное увеличение периода пребывания туристов. Если раньше гости республики приезжали на 2-3 дня, то ныне время визита увеличилось в два раза. Это, как отметил Иванов, позволило «объектам туристской индустрии» получить доход, аналогичный объему выручки за период каникул 2020 года.

Самым популярным местом у гостей республики по-прежнему остается Казанский кремль. Его туристический поток составил почти 160,5 тыс. человек.