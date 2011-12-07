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За новогодние каникулы Татарстан посетили 152 тыс. туристов

Годом ранее республика приняла 170 тыс. гостей.

Председатель республиканского госкомитета по туризму Сергей Иванов сообщил, сколько человек посетили Татарстан за новогодние каникулы.

По словам главы ведомства, с 31 декабря ушедшего и по 10 января текущего года республика приняла 152 тыс. гостей, что меньше чем годом ранее. Тогда в Татарстан прибыло 170 тыс. гостей.

Однако, несмотря на это, в 2021 году отмечается значительное увеличение периода пребывания туристов. Если раньше гости республики приезжали на 2-3 дня, то ныне время визита увеличилось в два раза. Это, как отметил Иванов, позволило «объектам туристской индустрии» получить доход, аналогичный объему выручки за период каникул 2020 года.

Самым популярным местом у гостей республики по-прежнему остается Казанский кремль. Его туристический поток составил почти 160,5 тыс. человек.

КВ
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