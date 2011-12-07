В Татарстане ожидают принять 1 тыс. чартерных туристов

В Татарстане по программе чартерного туризма ожидают принять 1 тыс. человек. Об этом журналистам рассказала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

«Именно по этой программе чартерных рейсов ожидается пока тысяча туристов. Но мы проговаривали с туроператорами, что если мы увидим результат и эмоции от тех, кто приехал, то я думаю, что в октябре, который является одним из туристических месяцев для Татарстана, программа будет продолжена», — сказала Фазлеева.

По ее словам, сейчас необходимо оценить эффективность программы, получить обратную связь и после этого рассматривать возможные изменения.

Напомним, Татарстан стал одним из двух регионов, где стартовала программа чартерных рейсов. Программу реализует Ростуризм. Первый субсидируемый чартерный рейс прилетел из Москвы в Казань сегодня.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о планаха ведомства запустить чартерный рейс Казань — Минеральные воды.