В какие страны смогут отправиться россияне этим летом

Ассоциация туристических операторов России сообщила перечень стран, в которые перелеты станут возможны уже в ближайшее время.

Перспективы

В первую очередь речь идет о странах СНГ и ближнем зарубежье. Среди них Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Болгария. Также российских туристов готовы принять в Хорватии, Доминикане и Турции. Накануне стало известно, что договоренность о возобновлении авиасообщения с Турцией достигнута: уже со 2 августа запустят рейсы из Казани, днем ранее - из Москвы.

Переговоры

Парламенты стран Евросоюза приняли решение не допускать российских туристов на свои территории. Однако на этой неделе пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры о возобновлении авиасообщения с ними ведутся.

При этом отмечается, что пересмотр возможности открытия границ происходит каждые две недели. Так, по данным АТОР, Финляндия может открыть свои границы для россиян с 11 августа, Греция - с 27 июля, а Шри-Ланка - с 1 августа. В то же время Италия, Германия, Франция и Испания готовятся пересмотреть список стран, гражданам которых будет разрешен въезд.

Кто готов встречать россиян

Впрочем, следует отметить, что ряд стран готовы встречать российских туристов уже сейчас, ожидая соответствующего разрешения со стороны России. Среди них ОАЭ, Куба, Мексика, Египет и Мальдивы.

Возможность выезда в эти страны будет зависеть от динамики заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как сообщила заместитель премьер-министра РФ Татьяна Голикова, поехать можно только в те страны, где количество заболевших не превышает 40 человек на 100 тысяч населения, а среднесуточный прирост числа заболевших - показатель распространенности болезни - составляет не более 1%.