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Казань представила свой туристический потенциал в рамках проекта «Великий Волжский путь»

Казань приняла представителей туроператоров и федеральных СМИ в рамках презентации межрегионального туристического проекта «Великий Волжский путь».

Гости проехали по территории трех республик - Татарстана, Чувашии и Мари Эл и познакомились с историей народов Поволжья, их национальной культурой, традициями, кухней. Всего, проект «Великий Волжский путь» объединяет 14 регионов Приволжского федерального округа. Регионы объединяют свои усилия для создания и проведения интересных двух и трехдневных межрегиональных туров. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета РТ по туризму.

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