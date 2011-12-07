Казань представила свой туристический потенциал в рамках проекта «Великий Волжский путь»

Гости проехали по территории трех республик - Татарстана, Чувашии и Мари Эл и познакомились с историей народов Поволжья, их национальной культурой, традициями, кухней. Всего, проект «Великий Волжский путь» объединяет 14 регионов Приволжского федерального округа. Регионы объединяют свои усилия для создания и проведения интересных двух и трехдневных межрегиональных туров. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета РТ по туризму.