Сергей Иванов: В 2021-м году турпоток в РТ вырос на 10-15%

Показатель турпотока Татарстана в минувшие майские дни превзошёл показатель 2019 года за аналогичный период на 10-15%. Об этом сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

По его словам, в связи с продлением майских праздников в этом году, отели республики были заполнены туристами, а статистика туристических центров показывает явное опережение плана.

Также спикер отметил, что в праздники многие жители республики склонились к путешествию на собственном автомобиле.

Ранее Сергей Иванов поделился своими размышлениями на тему туризма в пределах Татарстана.