Где отдохнуть в зимние праздники?

Мы составили список лучших направлений для новогоднего отдыха в России, Европе и на море в теплых странах.Праздник с европейским колоритомМногие европейские города готовятся к праздникам уже в ноябре и начале декабря, а в январе в магазинах начинаются грандиозные распродажи. Нужно учитывать, что в Европе главный праздник зимы - Рождество, а Новый год там хоть и отмечается, но с меньшим размахом. Поэтому, если вы хотите посмотреть новогоднюю Европу в самую пору, лучше ехать на отдых в двадцатых числах декабря, а не в конце месяца. Не забудьте, что для посещения большинства европейских стран требуется шенгенская виза, оформление которой обойдется в 5000 - 6000 рублей.Пожалуй, самое романтичное место в Европе, куда можно поехать на Новый год, - это Франция. Главные празднества происходят у Эйфелевой башни, на Елисейских Полях и рядом с Триумфальной аркой. Париж можно посетить с детьми, ведь там находится знаменитый Диснейленд.Авиабилеты в Париж на двадцатые числа декабря - от 13200 рублей (из Москвы, туда-обратно). Если ехать только на Новый год, то стоимость билетов начинается от 16100 рублей.Стоимость гостиниц 2 - 3 звезды на новогодние праздники начинается от 3000 рублей за ночь. Поехать во Францию по путевке можно по цене от 25000 рублей на человека.Если вы ищете, куда можно поехать недорого, присмотритесь к городам Прибалтики - Риге, Таллину и Вильнюсу. Там праздники отмечаются так же широко, как и в Западной Европе, но добираться туда гораздо дешевле. Большим плюсом станет и то, что цены на еду и развлечения здесь одни из самых низких в Европе.Дешевле всего лететь в Латвию: прямые билеты Москва - Рига на декабрь стоят от 9100 рублей. Добираться самолетом до Литвы и Эстонии на 2000 - 3000 дороже.Из Санкт-Петербурга можно недорого добраться до Таллина на автобусе (от 2000 рублей в оба конца, 6 - 7 часов в пути) или поезде (от 4200 рублей, 7 часов). Из Москвы тоже дешевле, но поездка слишком долгая (от 16 часов), поэтому проще будет полететь на самолете.Цены в отелях в Прибалтике на Новый год даже дешевле, чем в других европейских столицах в обычные дни. В центре Риги можно остановиться в хорошем отеле 4 звезды всего за 4300 рублей. В Таллине и Вильнюсе жилье немного дороже, но цены примерно такого же порядка.В Чехии цены также ниже европейских, поэтому отметить праздники там можно вполне бюджетно. Пожалуй, сложно придумать более сказочное место для поездки на Новый год и Рождество - зимняя Прага очень красива.Авиабилеты Москва - Прага стоят от 9300 рублей. Стоимость трехзвездочных отелей в Праге начинается от 2500 - 3000 рублей, но есть хорошие гостиницы и дешевле. Отели 4 - 5 звезд с хорошими отзывами можно найти за 4000 - 5000 рублей.Цена на туры на новогодние каникулы варьируется от 28000 рублей на человека, если поездка захватывает непосредственно сам праздник. Путевки перед Новым годом и после него (в конце декабря и начале января) стоят дешевле - от 12000 - 13000 рублей на человека.Любите отдыхать в большой компании? Тогда вам точно понравится отдых в Финляндии. Финны предпочитают встречать праздник не на улицах, а в кругу семьи, поэтому хорошим вариантом будет аренда коттеджа на период рождественских и новогодних каникул. Можно арендовать как одинокий домик среди леса, так и коттедж, расположенный рядом с горнолыжными курортами.Стоимость авиабилетов из Москвы в Хельсинки начинается от 9300 рублей туда-обратно. Трехзвездочные отели в столице Финляндии стоят от 4000 рублей за ночь, по такой цене есть варианты и в центре города. Стоимость гостиниц 4 и 5 звезд с удобным расположением начинается от 7000 - 8000 рублей.Отдых в РоссииВ Санкт-Петербурге Новый год отмечают с размахом. Витрины магазинов украшают гирляндами и елочками, на Дворцовой площади устраивают концерт, который завершается фейерверком, горожане гуляют по Невскому проспекту.Номер в гостинице 3 звезды от 1500 рублей, в центре города цены выше - от 2500 рублей. В более статусных отелях в Новый год цены начинаются от 3000 - 4000 рублей, в том числе и в центре города.Те, кто предпочитает встречать Новый год активно, могут поехать в Сочи. Главную ночь в году стоит отпраздновать в городе, заказав столик в ресторане или оставшись на банкет в отеле, а остальные дни можно провести на горнолыжных курортах.В самом городе на праздники номер в хорошей гостинице можно снять за 5000 - 5500 рублей. Если вы едете в Сочи, чтобы покататься на лыжах или сноуборде, выгоднее будет снять жилье уже в горах. Цены на курорте «Роза Хутор» начинаются от 7000 рублей.Еще один вариант, где можно недорого отдохнуть в России, - Карелия. Регион находится близко к Финляндии и чем-то напоминает эту страну. Вы можете остановиться в городе или арендовать домик где-нибудь в области, чтобы отметить праздник в кругу семьи или с друзьями.Цены на авиабилеты до Петрозаводска начинаются от 8000 рублей (туда-обратно). Хорошее жилье в городе можно снять за 1500 - 2000 рублей в сутки.- Зимние праздники - отличный повод поехать в другую страну или город. Главное - выбрать вариант по душе. Популярными направлениями в теплые страны остаются Вьетнам и Таиланд. Среди российских городов большим спросом пользуются Санкт-Петербург, Москва, Йошкар-Ола. Сейчас идет тенденция поездок на более длинные сроки - 5 - 6 дней. Не теряет своей актуальности и активный отдых на горнолыжных курортах, например в Сочи. Впрочем, много интересного есть и в самом Татарстане. Каждый раз здесь появляется что-то новое. Камское Устье, Тетюши, Лаишево - вариантов очень много.- Новый год часто отмечают дома в кругу семьи. Воспоминаниями становятся лишь однотипные фотографии. Однако все можно разнообразить. Отличным вариантом для встречи Нового года являются многочисленные санатории, в которых мы предоставим возможность провести время ярко и «вкусно». Можно поехать с семьей, компанией и даже в одиночку на 2 - 10 дней, скучно не будет! Вас ждет комфортный номер, а также банкет в волшебную ночь с шоу-программой, вкусное трех- или пятиразовое питание и много развлечений на природе. Лыжи, коньки, санки, горки, бассейн, баня-сауна, конные прогулки верхом и на санях и многое другое. Не забудем и детей! Отдых для души и тела обеспечен.