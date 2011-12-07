Иванов пообещал загрузку туристических центров Татарстана в майские праздники на 100%

Туристический сезон в теплое время в Татарстане стартует с 1 мая, и в этом году у Госкомитета Татарстана по туризму на его счет положительные ожидания. Как сообщил глава ведомства Сергей Иванов, на майские праздники ожидается 100% загрузка туристических центров.

«Все данные по загрузке основных коллективных средств размещения показывают, что Татарстан, Казань, наши основные туристические центры — все будут заполнены туристами на 100%, и это очень хорошие тенденции», — сказал Иванов.

Кроме того, сейчас действует программа туристического кешбэка, по которой необходимо до 15 июня оплатить поездку по России, а самой поездкой можно воспользоваться до 30 июня и в таком случае можно будет получить 20% от ее стоимости обратно.

«На сегодняшний день мы видим, что этой программой активно пользуется вся страна, в том числе и жители Татарстана. По ней можно забронировать поездку по всей территории страны по четырем типов туров: проживание в гостинице, проживание в санатории, покупка комплексного туристического пакета, который может включать все, и четвертое — речные круизы», — заявил председатель Госкомитета Татарстана по туризму во время пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Мы уверены, что на майские праздники в республике будет много туристов. Поэтому мы должны быть готовы — во всех точках принять, обслужить, показать все самое интересное, накормить и оставить о себе самые хорошие впечатление», — отметил Иванов.

Председатель госкомитета также сообщил, что с момента старта программы в Татарстане началось активное бронирование мест проживания. Кроме того, гости бронируют квартиры и иные апартаменты. Этим и обусловлена высокая загрузка.