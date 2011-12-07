Полеты на воздушном шаре, чак-чак «вслепую» и рыцарские бои: куда поехать в Татарстане летом-2021

Татарстан в этот теплый сезон готовится встретить туристов во все оружие как в прямом, так и в переносном смысле — например, в Болгаре пройдет рыцарский турнир. Сезон стартует с 1 мая и на майские праздники загруженность мест проживания уже достигает 100%, рассказали в Госкомитете РТ по туризму. Кроме того, благодаря специальной программе «1001 удовольствие за выходные» недорого отдохнуть в республике могут и жители региона.

«Недавно появилось в нашей республике — путешествие на воздушных шарах. Вы можете совершить полет на воздушном шаре над интересными красивыми районами республики», — рассказал председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

«Великий Болгар»

1 мая в Болгаре пройдет фестиваль «Чак-чай», на котором выберут самый вкусный чак-чак 2021 года. Делать это будут с помощью слепой дегустации — когда пробовать сладость необходимо с завязанными глазами.

3 июля там же состоится новый международный этно-культурный фестиваль «Ага-базар», который включает в себя концертную программу, тематические площадки, а также средневековый рынок по аналогии с знаменитым рынком времен Волжской Булгарии.

14-15 августа пройдет легендарный фестиваль «Великий Болгар», который включает в себя реконструкцию быта и культуры времен XIV–XV веков. Но самое зрелищное событие мероприятия — это масштабные рыцарские поединки, а также лучные и конные турниры.

Остров-град Свияжск

Остров-град Свияжск в этом году приглашает на театральный сезон, который пройдет с июня по сентябрь.

«Это очень интересное камерное и атмосферное мероприятие, когда можно посмотреть на театральные постановки в декорациях острова-града Свияжск. Подробное расписание можно будет посмотреть на сайте музея-заповедник», — отметил Иванов.

В июле–августе здесь будет проходить международный фестиваль дебютного документального кино «Рудник». Он включает в себя конкурсную и образовательную программы. Также в его рамках можно пройти обучение в школе документального кино Марины Разбежкиной и Михаила Угарова.

Елабуга

Елабуга в этом году приглашает на традиционную «Спасскую ярмарку», которая пройдет с 6 по 8 августа и в рамках которой состоится Фестиваль колокольного звона.

С 15 по 18 июля пройдет музыкальный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге» — концерты классической музыки под открытым небом.

«1001 удовольствие за выходные» в Татарстане

Татарстан предлагает и другие туристические программы, которые действуют не только летом.

«В прошлом году мы оттестировали новый маршрут — „1001 удовольствие за выходные“. В этом году мы планируем активно его продолжать. На сегодняшний день в программе участвуют десять направлений — десять маршрутов, по которым можно поехать по территории республики», — отметил Иванов.

Новинка этого сезона — Алексеевский район. Там можно посетить фабрику художественного ткачества и посмотреть, как на старинных станках делаются рушники.

Рыбно-Слободской район Татарстана предлагает экологический туризм, потому что там находится парк «Дикая ферма», где выращиваются занесенные в красную книгу пятнистые олени и алтайский маралы. Они живут на открытой территории и не боятся людей, поэтому их можно рассмотреть во всей красе. Природа района изобилует водоёмами объектами и лесами, и вскоре ожидается цветение 200 деревьев дикого терна, что напоминает цветение сакуры в Японии.

Сабинский район предлагает посетить дендрарий, где есть и тропические растения. А в специальном водоёме водятся рыбы, в том числе и общительные карпы, которые подплывают к рукам. Здесь же можно приобрести фиточай из местных растений, приготовленный по специальной технологии.

Стоимость выходного тура — 2 200 рублей на одного человека. В него входит ночь в отеле, два обеда, завтрак и экскурсионная программа. Доступны туристам и дополнительные услуги.