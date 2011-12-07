В Казани возобновили работу визовые центры Греции

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Греция возобновляет прием заявлений на визы в регионах России. В Казани оформлять шенгены начнут с 21 апреля, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.
Принимать заявления будут только по предварительной онлайн-записи с понедельника по среду с 09:00 до 14:00.
Для получения своего паспорта заявителям настоятельно рекомендовано использовать услугу курьерской доставки.
В ассоциации напомнили, что согласно новому Визовому кодексу ЕС, россияне могут обращаться за шенгенской визой за 6 месяцев до даты планируемой поездки.