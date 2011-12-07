Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани возобновили работу визовые центры Греции

Оформлять шенгены в столице РТ начнут с 21 апреля.

Греция возобновляет прием заявлений на визы в регионах России. В Казани оформлять шенгены начнут с 21 апреля, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.

Принимать заявления будут только по предварительной онлайн-записи с понедельника по среду с 09:00 до 14:00.

Для получения своего паспорта заявителям настоятельно рекомендовано использовать услугу курьерской доставки.

В ассоциации напомнили, что согласно новому Визовому кодексу ЕС, россияне могут обращаться за шенгенской визой за 6 месяцев до даты планируемой поездки.

КВ
Лента новостей