«Путь Сантьяго»: двое казанцев прошли пешком 212 км

Этери Хайдаровна побывала в редакции «Казанских ведомостей» и поделилась впечатлениями от необычного путешествия.Желтая стрелка и налобный фонарик - помощники в путиСправка «КВ»«Путь Сантьяго» - знаменитая паломническая дорога к предполагаемой могиле апостола Иакова, одного из 12 апостолов, покровителя Испании. «Путь Сантьяго» входит в число памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. По нему проходят до 500 тысяч паломников ежегодно. Это люди из разных стран, разных возрастов, социальных слоев, вероисповедания. Впереди крутой повортКульминационная точка пути - кафедральный собор в городе Сантьяго-де-Компостела, где покоятся мощи святого апостола Иакова. К собору из разных городов Европы ведут почти 100 паломнических дорог. Общее название дорог - Камино Сантьяго («Путь Сантьяго»). У каждой дороги есть свое имя. Французский королевский путь самый популярный и протяженный. Камино Норте, или Северный путь, самый нехоженый. Восточный путь называют Серебряным, или Камино дель Плата. Есть Камино Начальный, Арагонский, Прибрежный. Один из самых живописных - Португальский путь. Елена Монахова прошла вместе с Этери Ильиной по "Пути Сантьяго"- О «Пути Сантьяго» я узнала от моего друга Ильдуса Янышева, который сейчас совершает кругосветное путешествие на велосипеде. Зимой он буквально на несколько дней приезжал домой, в Казань, и рассказывал, что очень сильное впечатление на него произвел «Путь Сантьяго». Я тоже люблю путешествовать. Но путешествовала как все: самолеты, отели, автобусные экскурсии с гидом. И несколько раз путешествовала сама, но в другом формате, чем «Путь Сантьяго». После рассказа Ильдуса я поняла, что хочу пройти «Путь Сантьяго» пешком. Естественно, возникли вопросы: с чего начать? как готовиться? как составить маршрут? Красота Пути Сантьяго завораживает«Путь Сантьяго» проходит через несколько стран - Францию, Испанию, Португалию. Я уже несколько месяцев дистанционно изучала испанский язык по методу Дмитрия Гурбатова. Подумала, вдруг он знает кого-нибудь, кто прошел этот путь и кто может помочь мне советом. Написала Дмитрию письмо, он ответил и дал мне контакты Инны Смирновой из эстонского города Кохтла-Ярве, которая «Путь Сантьяго» прошла три раза. Я связалась с Инной через соцсети, и она стала моим мудрым, добрым наставником. Первым делом она выяснила степень моей подготовки, как много я хожу пешком. Опыта туристического у меня никакого, поэтому Инна посоветовала самый короткий и самый безопасный путь - Португальский, от Понте-де-Лима.Искусство сбора рюкзака- Инна помогла составить мой личный план подготовки. Главное - надо было больше ходить пешком. Для меня, человека, который привык ездить на машине, это было непросто. Но я старалась каждый день проходить минимум 5 - 7 километров. Другой важный урок от Инны - как правильно собирать вещи в дорогу. Оказывается, это целая наука! Я стала отбирать вещи по принципу «чем легче, тем лучше». Счет шел на граммы. Даже отрезала часть спальника, потому что он длинный. Меня спрашивали: зачем? Этот отрезанный кусочек весит 250 граммов да и места занимает немного. Я лучше вместо этого возьму еще одну футболку и несколько пар носков. В результате мой рюкзак весил 6 килограммов 200 граммов, включая спальный мешок, предметы личной гигиены, лекарства. С удивлением поняла, что человеку на самом деле не так много надо. Это для меня стало открытием. С этим рюкзаком я прошла 16 дней, в том числе провела после «Пути Сантьяго» 3 дня на море, и у меня было все необходимое. Кафедральный собор в городе Сантьяго-де-КомпостелаЕсть такая традиция - нести камень от родного дома в «Путь Сантьяго». И я несла два камешка - один от дома, где живу, а другой из Атнинского района, где родился мой отец. Оба этих камня я несла в рюкзаке до собора в Сантьяго-де-Компостела.В лесу под ангельское пение- В путешествие мы отправились вместе с подругой Еленой. Летели через Прагу. Из Праги - до Порту. С собой все паломники несут креденсиаль - паспорт паломника. В нем написано, из какой ты страны и города, откуда идешь, ногами или на велосипеде. В каждом пункте по «Пути Сантьяго» в этом паспорте делают отметку и ставят печать. В Сантьяго-де-Компостела паломники по предъявлении креденсиаля получают Компостелу - официальный документ о прохождении «Пути Сантьяго».Камино начинается с желтой стрелки-указателя. Эти стрелки есть везде - на камнях, домах, деревьях, столбах. Я раньше бывала в Португалии, но эта неизвестная, неизведанная Португалия поразила. Мы шли по эвкалиптовым рощам и лесам, увитым лианами. Шли не спеша, в комфортном для себя темпе. Удивительные ощущения: ты не знаешь, где находишься в данный момент, куда идешь, сколько времени, а просто наслаждаешься красотой природы, чистейшим горным воздухом, шумом горной реки, кушаешь сочную чернику... И понимаешь: вот это и есть счастье!Красивая дорога - красивые указателиПроходили через небольшую деревню, в местном храме пел хор. Аve Maria разносилась по лесу на много километров, и мы долгое время шли под аккомпанемент божественных голосов. Если бы мы не знали, что поет церковный хор, можно было подумать, что это пение настоящих ангелов. Ощущения невероятные!В первый день мы прошли 24 километра. На пути встречали других пилигримов. Это люди из разных уголков земли, разных возрастов. Были семьи с детьми, большие компании студентов, группы по 2 - 3 человека. Много девушек, путешествующих в одиночку. Видели двух ребят лет 14, судя по разговору, немцы. Сначала удивилась, как родители отпустили их в другую страну без контроля, без присмотра. А потом подумала: здорово, что им дают возможность быть самостоятельными. На Камино царит атмосфера доброжелательности, тепла, все готовы помочь друг другу. «Есть такая традиция - нести камень от родного дома в «Путь Сантьяго». И я несла два камешка - один от дома, где живу, а другой из Атнинского района, где родился мой отец. Оба этих камня я несла в рюкзаке до собора в Сантьяго-де-Компостела».Это паломнический маршрут. Люди идут с молитвами. Я тоже шла с молитвами о здоровье и благополучии своих близких, друзей.Приют странника- На «Пути Сантьяго» все продумано до мелочей, чтобы путешествие было безопасным и комфортным. По дороге расположены бары. Это не бары в нашем привычном понимании, а небольшие кафе, где можно выпить кофе, чай, подкрепиться круассанами. Направо пойдешь, налево пойдешь - в Сантьяго-де-Компостела попадешьНочевали в различных альберге - приютах для пилигримов. Альберге есть муниципальные и частные. Там аскетично, но есть все необходимое для ночлега и отдыха: кровати, горячая вода, душ, туалет, кухня, место, где можно постирать одежду, и обязательно большая общая комната типа гостиной. Здесь же можно зарядить мобильный телефон, планшет, аккумуляторы фотоаппарата. Сотовая связь ловит практически везде. В некоторых альберге есть бесплатный Wi-Fi. В муниципальном альберге спальное место в общей комнате можно получить за 5 евро. В частных дороже - от 14 евро. Места мы заранее не бронировали. В один из дней, пройдя 28 километров, мы дошли до очередного альберге. Думали, что наконец-то отдохнем, покушаем. Нам сказали, что свободных мест, к сожалению, нет. Но без приюта не оставили. Спросили, согласимся ли мы спать на полу. Мы, конечно, согласились. Оказалось, нас определили на ночлег в спортзале, который был на другом конце города. Там ночевало очень много пилигримов, все спали на матрасах на полу, застелив свои спальные мешки или флисовые покрывала. Из удобств были туалет и холодный душ.Паспорт паломника - креденсиальВ путь мы выходили рано утром, еще затемно. Дорогу освещали налобным фонарем и искали заветные указатели с желтыми стрелками. Иногда встречались разные указатели: один простой, другой «Камино комплимент». Он указывает на более длинную дорогу, которая проходит по самым живописным местам. Мы всегда выбирали «Камино комплимент». Да, наш путь стал длиннее, но благодаря этому мы шли в города и населенные пункты через лес, а не по скучным участкам трассы. Паломнический путь обязательно идет по святым местам, и мы проходили через большое количество храмов. Именно так и шли паломники-пилигримы еще 800 лет назад. Проблема с едой решалась просто. Утром завтракали в альберге. В дороге можно кушать в деревнях. Отношение к пилигримам трепетное, заботливое. Местные жители всегда с радостью накормят путников. Еда простая - картошка с мясом, рыба, местные овощи. Но это так вкусно!По традиции паломники оставляют у информационного центра трости, которые помогали им в путиВ кафе предлагают меню пилигрима: салат, суп, большая порция второго и напиток на выбор. Стоит сытный обед от 6 до 11 евро. Можно купить продукты в магазине и самим приготовить, это выйдет значительно дешевле. Во всех альберге обязательно есть кухня и посуда, и даже стоят для общего пользования соль, растительное масло, поэтому многие пилигримы готовили сами.Кто подскажет пилигриму путь?- Мы проходили в день 24 - 25 километров. Однажды произошел случай, после которого я, если бы не верила в Бога, поверила бы. Мы шли уже неделю, и у меня сильно разболелась нога. Идти было тяжело. Увидели собор. Решили зайти. Нас с Еленой встретил служащий храма, пригласил в комнату за алтарем, куда обычно посетители не допускаются. Он поставил отметки в наши паспорта паломников и, когда мы молились, предложил осмотреть собор снаружи. Когда мы с подругой вышли из собора, я вдруг поняла, что нога больше не болит. Это было для меня совершенное чудо. Мы бодро двинулись вперед и прошли в тот день почти 32 километра. Это был наш рекорд.Спасибо большое спортивному врачу Гульнаре Янышевой, которая была с нами на связи. Ее консультации тоже помогли преодолеть непростой путь. На последнем участке пути мы заблудились. Как это могло произойти, непонятно. Мы шли и заметили, что уже давно не видели ни указателей, ни других пилигримов. Сначала не волновались. Думали, встретим людей, спросим дорогу. Вышли к трассе.Рюкзак - верный спутник пилигримаБыло понятно, что конечный пункт нашего паломничества - Сантьяго-де-Компостела - недалеко. 8 утра. Дорога пустая, спросить, как выйти на «Путь Сантьяго», не у кого. Наконец появилась машина. Я по-испански закричала: «Пожалуйста, помогите! Мы заблудились! Как нам выйти на «Путь Сантьяго»?» Водитель показал нам дорогу. И когда увидели столбик, на котором был знакомый указатель с желтой стрелочкой, мы запрыгали от радости! Это были такие счастливые эмоции... В Сантьяго-де-Компостела вошли голодные, уставшие, но счастливые. Пришли к огромному кафедральному собору, который строился 700 лет. Нам повезло, как раз в этот день была праздничная служба пилигримов. Отстояли большую очередь в соборе, чтобы поклониться мощам святого Иакова, а потом отстояли на ногах всю службу для пилигримов и были вознаграждены тем, что увидели гигантское кадило botafumeiro (ботафумейро), которое используют во время праздничной службы. Под орган и церковное пение ботафумейро раскачивается на длинной тяжелой веревке из одного конца собора в другой. Мы видели это в кино, но в жизни наблюдали со слезами радости на глазах.Перезагрузка сознания- Несмотря на непривычную для себя физическую нагрузку, я замечательно отдохнула. Как адвокат постоянно нахожусь в зоне конфликтов, постоянно в напряжении, потому что приходится сталкиваться с непростыми жизненными ситуациями. А на «Пути Сантьяго» произошла мощная перезагрузка сознания и переоценка ценностей. Я поняла, что важно довериться жизни, быть открытой и с благодарностью принимать все, что с нами происходит. Я узнала много нового и интересного о себе, о возможностях своего организма. «Путь Сантьяго» открыл для меня дверь в мир, где нет никаких преград ни по возрасту, ни по языку, ни по вере. Мне 49 лет, и теперь могу абсолютно точно сказать, что возраст не помеха для любых путешествий, для развития, познания себя и мира. Еще год назад я и подумать не могла, что отправлюсь куда-то пешком с рюкзаком за плечами. Но это свершилось! Я самостоятельно изучаю испанский язык, летом впервые села на велосипед - это для меня тоже очень важные достижения.Указатель помогает не сбиться с пути«Путь Сантьяго» подарил встречи с удивительными людьми. Там ты понимаешь, что все люди - братья и сестры. Это не просто слова. Это действительно так. Люди, которые прошли Камино, становятся родными. Некоторых, с кем познакомилась во время подготовки к путешествию, с кем встретилась на Камино, я пригласила в Казань и буду счастлива принять их у себя дома. Хочу вернуться на «Путь Сантьяго» и пройти Французский путь, протяженность которого 800 километров. От «Пути Сантьяго» до «Пути Тукая»- Незадолго до путешествия по «Пути Сантьяго» мы вместе с председателем Союза журналистов РТ Риммой Ратниковой и нашими единомышленниками прошли пешком «Путь Тукая». В нашей небольшой группе были и пожилые люди, и дети. Мы шли от деревни Высокогорского района до деревни Кошлауч Арского района, где родился Тукай. Маршрут был рассчитан так, чтобы добраться до цели за один день. Проект «Путь Тукая» может стать уникальным просветительским, паломническим маршрутом. Для этого должны быть созданы условия для комфортного и безопасного путешествия пешком и на велосипедах. Нужно серьезное информационное сопровождение по всему пути от Музея Тукая в центре Казани до деревни Кошлауч. Нужны буклеты, путеводители, подробные карты маршрута, аудиогиды на нескольких языках, указатели, чтобы люди знали, где можно отдохнуть, покушать, переночевать, зарядить мобильные телефоны, фотоаппараты. Этери Ильина на Пути СантьягоНам есть что показать, есть о чем рассказать. У нас красивейшие места, народные традиции, фольклор, обряды, вкусная национальная кухня. Все это может привлечь на «Путь Тукая» тысячи туристов. Большое спасибо Ильдусу Ахтямовичу Янышеву, Союзу журналистов РТ, всем членам оргкомитета проекта «Путь Тукая», которые вдохновляли и поддерживали меня морально на «Пути Сантьяго». И спасибо моей любимой газете «Казанские ведомости» за возможность высказаться и за статьи о добрых и хороших делах в нашем городе.