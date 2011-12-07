Сербия - страна открытых сердец

Главпочтамт Белграда как важнейшее государственное учреждение расположился в одном из самых представительных зданий сербской столицыЭто тепло братского россиянам народа, с которым нас связывают многие века дружбы и взаимопомощи. В ходе экскурсии местные гиды рассказывают, как Россия приходила на помощь сербам, спасая их то от османского ига, то от фашистских захватчиков, то от экспансии сил НАТО. Здесь шутят: единственное, что сегодня разделяет Сербию и Россию, - это расстояние, да и то легко преодолимое в наших отношениях препятствие, так как есть прямой авиарейс Москва - Белград. Три часа полета - и вы в стране, для въезда в которую не нужна виза. С первых шагов по сербской земле сразу ощущаешь, что мы тут желанные гости. Сердца местных жителей нараспашку открыты для общения с россиянами. Доброжелательность и гостеприимство местного населения делают пребывание в Сербии чудесным и незабываемым.О чем говорят памятникиГруппа российских журналистов прибыла в Сербию по приглашению Центрального дома журналистов (Москва) и Туристической организации Белграда. Сразу впечатлила экскурсия по центру Белграда. Гид Зорана начала ее со знакомства с памятником российскому царю Николаю II, где выбиты слова самодержца, обращенные к королю Сербии Александру Карагеоргиевичу: «Все мои усилия будут направлены к соблюдению достоинства Сербии… Ни в коем случае Россия не останется равнодушной к судьбе Сербии». Мудро сказано, и правильно, что увековечено в камне.Мoнумент «Зашто?» в память о погибших во время натовской бомбардировки в 1999 г. югославского телецентраПролетело столетие, а как только в 1999 году НАТО начала бомбардировки Сербии, российские миротворцы поспешили помочь братскому народу отстоять независимость страны. Мы склонили головы у монумента «Зашто?», чтобы почтить память наших коллег - журналистов, погибших во время бомбардировки здания сербского телевидения. Разгромленная телестудия до сих пор зияет черными провалами, напоминая о чудовищном военном преступлении и рисках, которые несет с собой профессия журналиста. Лучшие из нас, невзирая на смертельную опасность, стараются выполнить свой профессиональный долг.Сегодня в Белграде размеренно течет мирная жизнь. Журчат фонтаны, благоухают цветники, радуясь солнышку, горожане нежатся в его лучах на уличных скамейках. Кто-то с интересом читает газеты - большие, многостраничные… Вспоминаю, что и у нас когда-то толпились люди перед уличными стендами со свежими номерами газет. В Сербии с интернетом все в порядке. Почему же население продолжает читать печатные газеты? Ищу объяснения у наших сопровождающих - очаровательной Зораны и обаятельного Филиппа. Они удивленно пожимают плечами: да, мы в интернете сидим, но регулярно читаем свою общенациональную газету. «Это традиция. Там все есть», - поясняют они. Как я их понимаю! Взял газету в руки - и как в хорошем ресторане: «Кушать подано!» Вся картина мира или родного мегаполиса разворачивается перед глазами. Обратился к интернету - самому надо картину составлять. Каждый ли это может? А каким дворцом предстало перед нами здание главпочтамта в Белграде! Почему бы для российской почты не создать условия и только потом требовать с нее тиражи и подписку?Живая крепостьСтолица Сербии на протяжении многих веков переходила из рук в руки разных завоевателей. Поэтому большой интерес у туристов вызывает и Белградская крепость. Кельты, римляне, турки, венгры, австрийцы - все они оставили свои «автографы» в самой крепости и ее окрестностях. Например, о турках здесь напоминает Холм размышлений, на котором стоит крепость, а также фонтан Мехмед-паши Соколлу, могила Дамада Али-паши. Даже главные ворота крепости названы Стамбульскими. Есть куда заглянуть на внутренней территории крепости - Музей естественной истории, Военный музей, Национальная обсерватория, церковь Ружица. «Но самое главное, - с любовью поясняет гид Зорана, - наша крепость живая». Гид имеет в виду, что внутри исторического объекта жизнь просто бьет ключом. На древних руинах с экспонатами военной техники соседствуют… огромные динозавры - аттракционы для детей. Не пустуют теннисные корты, баскетбольные площадки, и со смотровой площадки можно любоваться городом, который подобно фениксу каждый раз воскресает после исторических коллизий...Нам повезло вдвойне - посчастливилось наблюдать редчайший по красоте закат, игру солнечных лучей с дунайскими волнами. Сразу вспомнилось знаменитое музыкальное произведение Иоганна Штрауса «На прекрасном голубом Дунае»! Оно вдохновляет весь мир не только вальсировать, но и надеяться, что все, там-там, будет хорошо!Смотрим, удивляемся, запоминаемДостопримечательностей в Сербии великое множество. На верхней площадке Авальской телебашни туристы не устают нажимать кнопку фотоаппарата - такая перед ними открывается панорама! Заставляет задуматься Памятник неизвестному герою - целый мемориальный комплекс в память о югославах, погибших в ходе Первой мировой войны. При осмотре комплекса меня поразил росток в щели среди камней. Зажатый со всех сторон камнем, он растет, тянется к солнцу... Чем не наглядная иллюстрация свободолюбивого сербского народа, который, несмотря на крутые повороты истории, сохраняет свой дух, идентичность, национальное самосознание?Неудивительно, что один из самых загадочных и знаменитых представителей человечества изобретатель Никола Тесла сербского происхождения. Музей Николы Теслы расположился на одной из белградских улиц. В нем выставлены не только его личные вещи, но и действующие модели приборов и аппаратов, изобретенных легендарным инженером-физиком. Здесь вам предложат взять в руки рукоять «меча» и без страха войти в высокочастотное поле. На глазах изумленной публики из рукояти вырастает светящийся меч, а вы чувствуете себя суперменом!Немало достопримечательностей для путешественников и за пределами Белграда. Гуляя по городку Сремски-Карловцы, мы заглянули в уличную аптеку и не поверили своим глазам! Классическая настенная живопись, на потолке - библейские сюжеты, на полках - рядом с лекарствами античные бюсты! Впечатление такое, что побывал не в аптеке, а в музее высокого искусства.В 20-х годах XX века в Сербию перебралось огромное количество россиян, спасавшихся от большевистского террора. Сербы с гордостью говорят о вкладе русских эмигрантов в их науку, архитектуру, культуру. Например, здание правительства Сербии и многие архитектурные шедевры в Белграде - дело рук известного русского архитектора Николая Краснова. А вот и живой пример. Наш гид Филипп - потомок тех самых эмигрантов, которые не пожелали сотрудничать с новой властью. Отец Филиппа Михаил пришел на встречу с нами с подарками - он перевел на сербский язык сборник стихов российского барда Булата Окуджавы и каждому из нас подарил свой труд.В городке Сремски-Карловцы сохранились здания, где в 1922 - 1926 годах жил главнокомандующий русской армией генерал Врангель, о чем свидетельствует памятная доска. А недалеко растет огромный платан - одно из старейших деревьев в Европе. Мы трепетно к нему прикоснулись, восхищаясь этим природным чудом... При посещении Петроварадинской крепости, что расположена рядом с городом Нови-Сад, удивились тому, как можно изобретательно использовать исторический объект. В крепости располагается городской музей, а также студии для художников, планетарий, городской архив, но особого внимания заслуживает отель. Там, где веками главенствовал дух казармы, теперь суперкомфортные номера.На террасе крепости мы насладились живописными видами на Дунай и город Нови-Сад, замечательно отобедали в местном ресторане в компании здешнего министра по туризму с такой знакомой нам фамилией Путин...В резиденции легендарного руководителя Югославии маршала Иосипа Броз Тито тоже много всего интересного. В экспозиции Музея истории Югославии фрагмент его рабочего кабинета, личные вещи. Но у туристов бурный восторг вызывает коллекция эксклюзивных эстафетных палочек с легкоатлетических пробегов времен социализма. Фантазии изготовителей палочек просто нет границ! А вот в действующей резиденции сербских королей нас ждал сюрприз. В королевском дворце проживают престолонаследник принц Александр II Карагеоргиевич с супругой Катариной. Представьте себе, нам удалось встретиться с королевской особой, которая оказалась на редкость обаятельной и демократичной, была ласкова с детьми, пришедшими на экскурсию. На прощание с каждым из нас принцесса сфотографировалась.«Улица открытого сердца»Так называется традиционный карнавал, который ежегодно организует Туристическая организация Белграда в благотворительных целях. Нам приглянулось название мероприятия. Один из нас, советник губернатора Тюменской области Александр Новопашин - автор нескольких поэтических сборников, сочинил стихотворение «Улица открытого сердца», которое зачитал организаторам нашего тура:Тут находятся людиБез льстецов и кокетств,И никто не осудитЗа открытость сердец.Тут поют в полный голосИ смеются взахлеб,Неприступная гордостьТут давно не живет.Словно в детство вернулисьМы с тобой наконец,Нет уютнее улицИ прекрасней сердец!Стихотворение весьма точно отразило наши впечатления от увиденного в Сербии. На пресс-конференции из уст директора Туристической организации Белграда Миодрага Поповича прозвучало: «Туризм - это общественно полезное явление… Для нас российский рынок не просто возможность что-то заработать, это возможность чаще встречаться и дружить с вами».Итог такой политики: в период с 2014 по 2018 год количество россиян, приезжающих на отдых в Сербию, увеличилось вдвое.И в самом деле, организаторы журналистского тура сделали все, чтобы на протяжении нашей поездки мы ощущали их тепло, заботу, родство сердец. А еще были встречи с коллегами-журналистами. На радиостанции «Спутник» в Белграде мы вышли в прямой эфир. Как автор книги «Добро и зло российской журналистики» я рассказала о своем видении, почему в век цифровизации будут жить печатные газеты и журналы. А в утреннем эфире Сербского государственного телевидения мы поделились своими впечатлениями от пребывания в гостях.Прямой эфир в корпункте радиостанции «Спутник» в БелградеВот для чего еще мы отправляемся в путешествие по миру - такие профессиональные, культурные, человеческие связи помогают народам, нациям понять, что мир един, хотя все мы в нем разные, надо уметь слышать и понимать друг друга.