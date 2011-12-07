Туристический маршрут «Любовный» запустят в Казани в начале мая

В Казани туристам с началом высокого сезона предложат новый маршрут по романтичным местам. Он пройдет по местам, связанным, например, с любовными историями Максима Горького, Льва Толстого и Тукая. Художественную композицию «Яратам» тоже включат в новый маршрут.

Как отметила директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова, этот арт-объект внесет новую жизнь в туристическую инфраструктуру города.

«Когда ты находишься в стадии поиска, ты веришь в чудеса. Мы же верим, что этот арт-объект действительно будет символизировать любовь и это будет связано с нашей любимой Казанью, чтобы Казань ассоциировалась с городом, где ты можешь встретить свою любовь», — сказала она.

Напомним, что скульптура влюбленной пары появилась в городе на улице Чернышевского около здания, известного как лавки купца Курманаева. Фигуры арт-объекта «Яратам», посвященного первой любви, отлиты из бронзы в натуральную величину, вес каждой составляет 350−400 кг.