В Казани появились новые туристические маршруты

Маршрут «Казань кинематографическая» — это экскурсия по местам, где снимались известные советские, российские фильмы — художественные и документальные. Во время прогулки можно будет узнать много интересных фактов о всеми любимых картинах, и даже увидеть видеокадры из кино, снятые в этих самых местах. Маршрут — совместный проект МБУ «Историческая среда» и ГБУК РТ «ТатарКино».

Другой экскурсионный маршрут — «1941–1945 годы. Казань в годы Великой Отечественной войны». Об этом сообщается на сайте префектуры «Старый город».