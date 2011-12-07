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В Казани появились новые туристические маршруты

Теперь гости и жители Казани имеют возможность совершить путешествие по городу по новым экскурсионным маршрутам, которые разработали специалисты МБУ «Историческая среда».

Маршрут «Казань кинематографическая» — это экскурсия по местам, где снимались известные советские, российские фильмы — художественные и документальные. Во время прогулки можно будет узнать много интересных фактов о всеми любимых картинах, и даже увидеть видеокадры из кино, снятые в этих самых местах. Маршрут — совместный проект МБУ «Историческая среда» и ГБУК РТ «ТатарКино».

Другой экскурсионный маршрут — «1941–1945 годы. Казань в годы Великой Отечественной войны». Об этом сообщается на сайте префектуры «Старый город».

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