Восстановиться туристической сфере Казани помогла господдержка

После резкого падения спроса на турпоездки, эта отрасль экономики столицы Татарстана начинает постепенно «восставать из пандемийного пепла».

Этого удалось достичь благодаря федеральным и республиканским мерам поддержки туристической отрасли, как наиболее пострадавшей из-за пандемии. Льготные кредиты и безвозмездная помощь государства в размере МРОТ (12 тыс. 130 руб.) позволили предприятиям сохранить сотрудников. В свою очередь, сами работодатели, конечно же, тоже постарались минимизировать свои расходы. Например, часть компаний турсферы Казани съехала из офисов и перешла на удаленную форму работу, тем самым оптимизировав расходы в пользу сохранения сотрудников.

Все эти совместно принятые меры позволили не только сохранить по максимуму количество занятых в сфере туризма жителей Казани, но и постепенно увеличить их число. По данным комитета по туризму г. Казань сейчас количество занятых в туристическом бизнеса столицы Татарстана выросло на 7%.