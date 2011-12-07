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Восстановиться туристической сфере Казани помогла господдержка

В свою очередь, сами работодатели, конечно же, тоже постарались минимизировать свои расходы.

После резкого падения спроса на турпоездки, эта отрасль экономики столицы Татарстана начинает постепенно «восставать из пандемийного пепла».  

Этого удалось достичь благодаря федеральным и республиканским мерам поддержки туристической отрасли, как наиболее пострадавшей из-за пандемии. Льготные кредиты и безвозмездная помощь государства в размере МРОТ (12 тыс. 130 руб.) позволили предприятиям сохранить сотрудников. В свою очередь, сами работодатели, конечно же, тоже постарались минимизировать свои расходы. Например, часть компаний турсферы Казани съехала из офисов и перешла на удаленную форму работу, тем самым оптимизировав расходы в пользу сохранения сотрудников. 

Все эти совместно принятые меры позволили не только сохранить по максимуму количество занятых в сфере туризма жителей Казани, но и постепенно увеличить их число. По данным комитета по туризму г. Казань сейчас количество занятых в туристическом бизнеса столицы Татарстана выросло на 7%.

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