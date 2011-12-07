«Миссис Татарстан» Гульнара Сиразиева: На Занзибар с детьми - это был вызов себе

Впечатлениями от путешествия на Занзибар мы попросили поделиться маму двоих детей, руководителя психолого-педагогической студии для детей с нарушениями развития «Детки-конфетки», обладательницу титулов «Миссис Татарстан — 2020», «Гранд Миссис Россия International — 2020» Гульнару Сиразиеву.

Африканская жара против коронавируса

— В конце марта у меня начался долгожданный отпуск, и я решила полететь с детьми на Занзибар. Дочке Кире 12 лет, она особенный ребенок — у нее ДЦП, сыну Артемию 8. Понимала, что с двумя детьми отдохнуть вряд ли удастся. Но это был вызов себе: посмотрим, как справлюсь…

Из Казани есть прямой рейс до столицы Занзибара Стоун-Тауна. Лететь 10 часов, но разницы во времени никакой — там один часовой пояс с Москвой. Самолет был полон туристов.

Прилетели на Занзибар. Аэропорт маленький. Жара. Кондиционеров нет. На паспортный контроль выстроилась длинная очередь. Подошла к работнику аэропорта, сказала, что у меня ребенок-инвалид, он сразу все понял, и мы паспортный контроль прошли очень быстро. Потом оплатили местную визу — 50 долларов за человека, получили багаж. Нас уже ждал трансфер до отеля.

Еще в аэропорту удивило, что на Занзибаре никто не носит масок, нет никакого контроля температуры тела, не спрашивают о тесте на коронавирус. Они считают, если даже туристы завезут инфекцию, при такой жаре вирус все равно погибнет.

Джамбо, Занзибар!

— От аэропорта до нашего отеля надо было ехать полтора часа. Очень красивые виды! Но когда проезжали населенные пункты, сразу бросилась в глаза бедность. Если в доме есть окна-двери, семья уже считается богатой.

Наш отель был расположен у самого океана. Мы специально выбрали место не самое популярное, достаточно уединенное, где немноголюдно. Там отдельные домики, которые расположены на приличном расстоянии друг от друга. Русских туристов в отеле не было.

Сотрудники отеля отзывчивые, очень дружелюбные, улыбчивые, всегда готовы помочь. Все говорят на английском, так что, если вы владеете этим языком хотя бы на начальном уровне, проблем в общении не будет. Кстати, на Занзибаре быстро отреагировали на большой поток туристов из России — в ресторанах уже появилось меню, а в магазинах вывески на русском языке. А мы выучили приветствие на суахили: «Джамбо!»

Главное — не паниковать!

— Друзья, которые побывали на Занзибаре в декабре, предупреждали: «Ни в коем случае не бери машину — бензин дорогой, полиция на дорогах штрафует нещадно по любому поводу и без повода». Поэтому для путешествия по острову решили взять такси. Но менеджеры отеля убедили, что для продолжительных поездок арендовать машину будет гораздо дешевле. Разрешение на аренду стоит 18 долларов. Подсчитала, и оказалось, что в нашем случае арендовать авто на самом деле выгоднее. Взяла машину. Сначала, конечно, был мандраж. Волновалась, как дети перенесут дорогу. К тому же там левостороннее движение. Но я себе сказала: «Стоп! Без паники! Это будет классное приключение!» К машине приспособилась быстро. Поехали на популярные пляжи. Дороги отличные. За окнами — красотища невероятная…

Действительно, полицейских на дорогах много. Несколько патрулей проехали благополучно. На очередном пункте нас все-таки остановили — незаметно для себя я немного превысила скорость.

Спросила: «Сразу скажите, сколько заплатить, и мы поедем дальше. Видите, у меня ребенок волнуется!» Полицейский заглянул в машину: «Ну, если ребенок… Тогда возьму с вас по-божески — 20 долларов». Что интересно, ни права, ни документы на машину, ни разрешение — ничего не потребовал. Просто взял деньги и все.

Коньяги — универсальное лекарство

С погодой нам повезло. Чистый спокойный океан, необычайно красивого цвета вода…

На популярных пляжах многолюдно. Есть там и попрошайки, которые досаждают туристам.

А еще там комары — мелкие москиты. Спрей и крем от насекомых лучше привезти с собой из дома. Мы средство от комаров забыли, пришлось идти в магазин. Местные магазины не похожи на наши. Это такие палатки, где товары свалены в одну большую кучу. Спросила средство от комаров — и через секунду продавщица каким-то волшебным образом выудила из этой кучи именно то, что надо!

На третий день почувствовала, что меня продуло из-за кондиционера. Поехали в аптеку в ближайший от отеля поселок. Полки пустые, ничего нет. Обычно в дорогу всегда беру походную аптечку, а в этот раз собирались в спешке, и я ее забыла. Написала приятелю, который уже отдыхал на Занзибаре: «Простудилась, лекарств нет, что делать?» Он ответил: «Какие лекарства?! Выпей коньяги — и все пройдет. Там все лечатся коньяги». Подумала, что это опечатка, он хотел написать «коньяк». Но все-таки в ресторане отеля спросила, есть ли у них коньяги. Принесли напиток. Оказывается, это местная настойка крепостью 35 градусов. Считается, что она обладает целительной силой, и не зря ее называют «дух нации». На самом деле подействовало! Выпила за ужином полрюмки и утром проснулась абсолютно здоровой.

В гости к красным колобусам

— Детям очень понравилось путешествие в национальный парк Jozani Forest. Туда мы поехали в гости к красным колобусам — обезьянам, занесенным в Красную книгу. Экскурсия в джунгли с гидом стоит недорого — около 7 долларов. Большое семейство мартышек с малышами увидели довольно скоро. Они людей не боятся, совсем не приставучие и не такие агрессивные, как обезьяны в Таиланде. Подпускают к себе близко, но трогать и кормить их строго запрещено. Мы только наблюдали за ними, сделали несколько фотографий. Это было так интересно!

Еще на Занзибаре есть одно удивительное развлечение. С пляжа на кораблике туристов привозят в бухту, куда в определенное время приплывают дельфины, и с ними можно поплавать. Мы, к сожалению, на эту экскурсию не попали.

Десять дней отпуска пролетели стремительно. Дети увидели другой мир! Впечатления от людей, природы, погоды самые замечательные. Узнали много нового и интересного. Сын по собственной инициативе искал в интернете информацию о Занзибаре, изучал карту острова, его историю.

Предпоследний день пребывания на Занзибаре выдался пасмурным. Утром должны были улетать, но накануне нам сообщили, что наш рейс перенесли на поздний вечер. Утром проснулись — солнце, потрясающая погода. Мы успели накупаться в океане. Получается, Занзибар на прощание сделал нам подарок — целый день тепла, солнца и ласкового океана.