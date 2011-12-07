Только 15% россиян готовы привиться ради отдыха

Только 15% россиян планируют вакцинироваться ради возможности свободно поехать на отдых, из них 6% хотят привиться ради зарубежных поездок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса «Тинькофф Путешествия».

«18% респондентов готовы привиться, если вакцинация станет обязательным условием для путешествий по России. Пока наличие прививки не стало обязательным, выбор в пользу внутреннего туризма сделали 42% опрошенных», — говорится на сайте издания.

Помимо этого, 39% участников опроса заявили, что будут более аккуратно относиться к планированию путешествий из-за коронавирусных ограничений. Еще 5% опрошенных согласны на вероятность проведения карантина за границей. При этом каждый третий респондент уже прививался от COVID-19 независимо от планируемых путешествий.

Напомним, сейчас в Татарстане вакцину от коронавируса сделало уже более 1 млн человек.