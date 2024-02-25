В Казани на фестивале «Кыш Батыр» рассказали об особенностях службы по контракту

В Горькинско-Ометьевском лесу прошёл III-й спортивно-исторический фестиваль «Кыш Батыр. Не просто Зимние игры». Там развернули и армейскую палатку в рамках акции «Военная служба по контракту в ВС РФ — твой выбор!».

Отличить ту самую акцию было нетрудно: в парке стоял автомобиль, окрашенный в цвета российского флага с призывом присоединиться к контрактной военной службе.

За час работы этой палатки свыше 800 горожан проявили интерес. Им выдали листовки с информацией.

Специалисты готовы были рассказать казанцам об условиях заключения контракта, провели консультации кандидатов о должностях, местах будущей службы, о возрастных ограничениях, о льготах, гарантиях и денежных выплатах.