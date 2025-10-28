В Казани установлен бюст казахского поэта Абая Кунанбаева

В сквере на улице Назарбаева в Казани состоялось торжественное открытие бюста выдающегося казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева. Трехметровая бронзовая скульптура, созданная казахстанским мастером Нурболом Калиевым, стала даром администрации города Семей жителям Татарстана.

Как сообщает комитет внешнего благоустройства Казани, установка памятника символизирует многовековую дружбу и культурную общность между татарстанским и казахским народами. Монумент занял достойное место в обновленном сквере, где были заменены пешеходные дорожки, установлено новое освещение и скамейки, проведены работы по озеленению.

Это не первый жест дружбы со стороны Казахстана — в 2018 году в том же сквере появилась скульптура «Тайказан» с пожеланиями процветания Казани от Восточно-Казахстанской области. Новая достопримечательность дополнила формирующийся в городе маршрут, посвященный межнациональному культурному диалогу, который включает недавно открытый сквер «Зилант» с бронзовым хранителем города.