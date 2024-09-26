В Нижнекамске третьеклассник избил одноклассницу из-за игрушки

В Нижнекамске третьеклассник нанес травмы сверстнице во время перемены.

Девочка получила сотрясение мозга и в настоящее время проходит лечение в стационаре. Ситуация уже привлекла внимание компетентных органов.

В школе №31, где произошел конфликт, начата служебная проверка. Как выяснили представители администрации Нижнекамска, инцидент случился 24 сентября.

Драка произошла из-за спора за игрушку, который вылился в словесную перебранку между детьми и в итоге перешел в физическое столкновение.

В этот момент рядом находился учитель начальных классов, который разнял детей. Фельдшер учебного заведения оказал первую помощь пострадавшим, а родители учащихся были оперативно уведомлены о случившемся.

В администрации школы подчеркнули, что проводится внутренняя проверка, и данный инцидент обсудят на школьном Совете профилактики с привлечением родителей и инспектора по делам несовершеннолетних.