В Нижнекамске задержаны главврач ЦРБ и бизнесмен по делу о злоупотреблениях

Силовики задержали главного врача Нижнекамской центральной районной больницы Руслана Валеева и совладельца коммерческой организации, связанной с медучреждением. По данным источников, обоих доставили в Казань для допросов.
Что известно:
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Уголовное дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий» (ст. 286 УК РФ).
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Следствие проверяет возможные коррупционные схемы при закупках оборудования или услуг для ЦРБ.
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Интерес правоохранителей также вызвал один из внештатных экспертов Минздрава Татарстана, чье имя не раскрывается.
Источник: «Татар-информ»