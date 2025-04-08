В Нижнекамске задержаны главврач ЦРБ и бизнесмен по делу о злоупотреблениях

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Республика
8 апреля 2025  11:29

Силовики задержали главного врача Нижнекамской центральной районной больницы Руслана Валеева и совладельца коммерческой организации, связанной с медучреждением. По данным источников, обоих доставили в Казань для допросов.

Что известно:

  • Уголовное дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий» (ст. 286 УК РФ).

  • Следствие проверяет возможные коррупционные схемы при закупках оборудования или услуг для ЦРБ.

  • Интерес правоохранителей также вызвал один из внештатных экспертов Минздрава Татарстана, чье имя не раскрывается.

Источник: «Татар-информ»

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