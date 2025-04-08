В Нижнекамске задержаны главврач ЦРБ и бизнесмен по делу о злоупотреблениях

Силовики задержали главного врача Нижнекамской центральной районной больницы Руслана Валеева и совладельца коммерческой организации, связанной с медучреждением. По данным источников, обоих доставили в Казань для допросов.

Что известно:

Уголовное дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий» (ст. 286 УК РФ).

Следствие проверяет возможные коррупционные схемы при закупках оборудования или услуг для ЦРБ.

Интерес правоохранителей также вызвал один из внештатных экспертов Минздрава Татарстана, чье имя не раскрывается.

Источник: «Татар-информ»