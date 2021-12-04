 В Татарстане за сутки выявили 234 новых случая заражения ковидом
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В Татарстане за сутки выявили 234 новых случая заражения ковидом

Всего количество заболевших достигло почти 40 тыс. человек.

Город
4 декабря 2021  12:23

В Татарстане за сутки выявили 234 новых случая коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. 

Общее число заболевших за все время в республике достигает почти 40 тысяч человек. 

Всего больше всех случаев заражения за сутки приходится на Казань - 99 заболевших, в Набережных Челнах выявлено 18 случаев. 

Выздоровело же в республике с момента появления инфекции более 32 тысяч человек, 280 за прошедшие сутки. 

Напомним, что в Татарстане планируют сворачивать ковидные койки. 

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