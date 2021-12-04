В Татарстане за сутки выявили 234 новых случая заражения ковидом

В Татарстане за сутки выявили 234 новых случая коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Общее число заболевших за все время в республике достигает почти 40 тысяч человек.

Всего больше всех случаев заражения за сутки приходится на Казань - 99 заболевших, в Набережных Челнах выявлено 18 случаев.

Выздоровело же в республике с момента появления инфекции более 32 тысяч человек, 280 за прошедшие сутки.

Напомним, что в Татарстане планируют сворачивать ковидные койки.