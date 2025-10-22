Вырубка деревьев в «Русско-Немецкой Швейцарии» оказалась законной

Сотрудники Государственного комитета Татарстана по биоресурсам проверили информацию о вырубке деревьев на территории природного памятника «Русско-Немецкая Швейцария». Проверка показала, что нарушения закона нет.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, все работы по расчистке территории ведутся в границах садового товарищества «Светоч». Согласно правилам охраны этой природной зоны, на землях садоводческих и огороднических товариществ такие мероприятия разрешены.

Таким образом, действия граждан, которые проводили расчистку от деревьев, являются законными и не нарушают установленный режим охраны памятника природы. Специалисты подтвердили, что работа ведется именно на территории СНТ, где подобная деятельность допускается.