Вырубка деревьев в «Русско-Немецкой Швейцарии» оказалась законной

news_top_970_100
Город
22 октября 2025  17:04
Автор:
Владислав Косолапкин

Сотрудники Государственного комитета Татарстана по биоресурсам проверили информацию о вырубке деревьев на территории природного памятника «Русско-Немецкая Швейцария». Проверка показала, что нарушения закона нет.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, все работы по расчистке территории ведутся в границах садового товарищества «Светоч». Согласно правилам охраны этой природной зоны, на землях садоводческих и огороднических товариществ такие мероприятия разрешены.

Таким образом, действия граждан, которые проводили расчистку от деревьев, являются законными и не нарушают установленный режим охраны памятника природы. Специалисты подтвердили, что работа ведется именно на территории СНТ, где подобная деятельность допускается.

news_right_column_240_400
Новости
Почему мы боимся летать, а не ездить на машине?
Почему мы боимся летать, а не ездить на машине?
Вырубка деревьев в «Русско-Немецкой Швейцарии» оказалась законной
В Казани участились случаи отравления угарным газом из-за опасного обогрева квартир
УМВД Казани опровергло информацию о похищении девушки в ЖК «Родина»
Все 65 территориальных избиркомов Татарстана будут обновлены до конца года
В Казани стали чаще жениться и рожать детей
В Казани стали чаще жениться и рожать детей
В Татарстане ввели единовременные выплаты для детей военнослужащих, служащих за рубежом
В казанское метро вернулся обновленный поезд «Русич» после капитального ремонта