Гороскоп с 3 по 9 мая

Овен

На этой неделе стоит подвести итоги, оценить результаты, подсчитать прибыль. При общении с коллегами и друзьями есть вероятность того, что дружеские отношения могут перерасти в романтические. Да и на своей социальной страничке найдете много интересных тем для общения.

Телец

Всеобщее обожание, повышенное внимание со стороны противоположного пола сделают майские каникулы незабываемыми. Избегайте конфликтов на работе — ваш успех не всем придется по нраву. Не стоит давать поводов для сплетен недоброжелателям.

Близнецы

Умеренность и аккуратность — вот секрет вашего профессионального успеха на данной неделе. На фоне пониженного жизненного тонуса даже отдых способен утомить и испортить настроение. Будьте более чуткими к близким людям — обычная ссора может перерасти в затяжной конфликт.

Рак

На работе вас может захлестнуть рутина: появится много мелких срочных дел и неожиданных поручений. Дисциплинированность и сосредоточенность поможет не только справиться со всем этим, но и получить неожиданную прибыль. Будьте мягче со своими близкими, и они поддержат вас.

Лев

Ваше красноречие и дар убеждения помогут как в профессиональном, так и в личном плане. Активный отдых на природе с друзьями и знакомыми будет интереснее и веселее, чем посиделки в баре или кафе. Избегайте разногласий со своими близкими.

Дева

Даже абсолютная уверенность в своей правоте не должна стать поводом для споров. Отстоять свою позицию навряд ли удастся, а отношение к себе испортите. Займитесь текущими делами, благотворительностью. Ваша скромность и благожелательность привлечет новых союзников и друзей.

Весы

Неделя будет богата на неожиданные события, незапланированные поездки. Совместными усилиями с коллегами преодолеете все трудности и получите отличный результат. Порадуйте свою половинку романтическим вечером. У одиноких есть шанс встретить того, кого долго искали.

Скорпион

В выходные у вас появится возможность хорошо заработать. Будьте бдительны, не поддавайтесь на авантюры. Отнеситесь терпимее к словам своих близких. Займитесь, наконец, теми делами, которые всегда откладывали.

Стрелец

Захочется поменять все и сразу — внутренняя энергия будет требовать действий. Но окружающие не всегда положительно оценят ваш порыв. Поэтому лучше заняться физической активностью. Да и на даче дел накопилось, а дома не помешает провести генеральную уборку. Все, чем вы займетесь, принесет ощутимую пользу.

Козерог

На работе все будет просто отлично. Не упустите момент для карьерного роста. Домашние дела стоит поручить своим близким. Пройдитесь по магазинам, обновите гардероб. Будьте осторожны с новыми знакомствами. Иногда новый человек может стать не только другом, но и недругом.

Водолей

Пришло время расслабления и пассивного отдыха — это отлично восстановит силы для новых свершений. Позвольте близким позаботиться о вас, примите с благодарностью любую помощь. Общайтесь, ходите в гости, займитесь йогой.

Рыбы

Появится возможность изменить свою жизнь. Но будьте внимательны — не все изменения могут быть положительными. Тщательно просчитайте все, прежде чем делать решительный шаг. Прислушайтесь к близким — они смогут дать полезные советы. Конец недели может порадовать денежными поступлениями.