Гороскоп на 13 - 19 июля

Овен

Чтобы жизнь изменилась к лучшему, не всегда требуются глобальные перемены. Иногда достаточно приложить совсем немного усилий — и мечта станет реальностью. Сейчас все зависит только от вас. Будьте смелее! Все задуманное непременно сбудется. Главное — начать действовать.

Телец

Научитесь говорить «нет». Окружающие давно пользуются вашей добротой и безотказностью. Не допускайте посягательств на свое личное время. Вторую половину недели следует посвятить восстановлению и отдыху. Отправляйтесь за город, погуляйте по лесу или посидите с удочкой у реки.

Близнецы

Вам удастся добиться профессионального успеха. Этому способствует прекрасное самочувствие и неиссякаемый запас энергии. Ваши способности будут расти вместе с вашими целями. Если соберетесь принять участие в каком-нибудь творческом конкурсе, победа вам обеспечена. Удача на вашей стороне.

Рак

Похоже, в вашу жизнь приходят перемены. И вы этому несказанно рады — заскучали, вам необходимо движение. Конечно, вы прекрасно понимаете, что новшества повлекут за собой определенные трудности, придется напряженно работать и преодолевать препятствия. Но вы готовы идти вперед.

Лев

Неделя может стать решающей в плане отношений со второй половинкой. Постарайтесь понять друг друга. Это позволит избежать расставания. Одиноким не стоит ждать перемен в личной жизни: в ближайшем будущем судьбоносная встреча не произойдет. Лучше сосредоточиться на карьере.

Дева

Трудная неделя, полная неприятных сюрпризов: начатое не удается довести до конца, начальство выражает недовольство, в семье происходят конфликты. Однако руки опускать не стоит. К воскресенью ситуация стабилизируется, тучи разойдутся. Выходные рекомендуется провести на даче.

Весы

На этой неделе вы станете жертвой интриг и сплетен. Вам как никогда необходима поддержка могущественных покровителей и друзей. Не стесняйтесь обращаться за помощью. В выходные следует хорошо выспаться. Обязательно побалуйте себя чем-нибудь: купите новую одежду или любимое лакомство.

Скорпион

Было бы неплохо пообщаться с коллегами и наладить с ними контакт. Среди ваших сослуживцев обязательно найдутся те, у кого можно научиться чему-то полезному. Навыки пригодятся в будущем. Новая влюбленность окажется поверхностной. Не стоит злоупотреблять спиртным и жирной пищей.

Стрелец

Вы можете получить заманчивое предложение о работе. Вас ожидает знакомство с полезными людьми. Намечается разрешение давней и наболевшей финансовой проблемы. Используйте данный период для накопления сил. Впереди вас ждет новый и очень интересный этап жизни.

Козерог

Рекомендуется уделить больше внимания своему здоровью. Начните правильно питаться и делать зарядку. Чаще бывайте на свежем воздухе и избегайте отрицательных эмоций. Неделя хороша для людей, занимающихся интеллектуальной работой. Все ваши идеи будут одобрены начальством.

Водолей

Если первая половина недели обещает только позитивные эмоции, то в конце ее не следует затевать ничего нового. Лучше воздержаться от любых серьезных дел. В выходные вас полностью поглотят домашние дела. Потребуется все ваше терпение и умение равномерно распределять силы.

Рыбы

Смело живите охватившими вас желаниями и эмоциями, особенно если разгорается бурный роман. Ваши чувства глубоки и взаимны. Во второй половине недели рекомендуется следить за словами, в противном случае ваши резкие высказывания осложнят отношения с коллегами или близкими людьми.