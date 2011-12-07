Гороскоп на 20 - 26 июля

Овен

Эта неделя потребует от вас больших сил и энергии. Не исключено, что это время вы проведете в поездках. Могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем. Постарайтесь избегать ситуаций, которые выводят вас из равновесия. Выходные лучше провести с друзьями, вдали от города.

Телец

Не стесняйтесь своих чувств и желаний. Наступило подходящее время для признания в любви. Уделите внимание своей второй половинке. Устройте романтический ужин или отправьтесь на прогулку под луной. Конец недели порадует приятными известиями. Ожидаются насыщенные выходные.

Близнецы

Возникнут финансовые сложности, связанные с незапланированными тратами. Постарайтесь не разбрасываться деньгами - рискуете совершить ненужные покупки. Прислушайтесь к советам близких: они желают вам только счастья. В выходные необходимо как следует отдохнуть.

Рак

Сведите к минимуму общение с малознакомыми людьми. Вас попытаются обмануть и использовать в своих целях. Имеющим вредные привычки следует учесть: наступил благоприятный период для того, чтобы от них побыстрее избавиться. Не исключено начало служебного романа.

Лев

Перспективные проекты этой недели окажут огромное влияние на ваше будущее. Например, улучшат материальное положение или приведут к назначению на новую должность. Решения, принимаемые сейчас, должны быть самостоятельными. Не стоит спрашивать совета у других.

Дева

Вас ждет благоприятная неделя. Практически все будет складываться в вашу пользу. Не переживайте, удача непременно будет на вашей стороне! Омрачить радость могут лишь трудности во взаимоотношениях с близкими. Найдите время для разговора по душам. Будьте искренни с собой и родными.

Весы

Учитесь контролировать свои эмоции, иначе вы совершенно запутаетесь в любовных интригах и упустите возможность создать крепкие отношения. Для поддержания здоровья не стоит забывать про меры профилактики и правильное питание. Найдите время для посещения спортзала или бассейна.

Скорпион

Звезды рекомендуют заняться ремонтом квартиры. Особенно если это давно было в ваших планах. Стиль интерьера и новую мебель лучше выбирать всей семьей, чтобы не возникло разногласий во вкусах. Отправляться в дальние путешествия не рекомендуется: поездка может оказаться неудачной.

Стрелец

Сохраняйте спокойствие и доверяйте избраннику. Ревность способна уничтожить даже прекрасные отношения. Не давайте знакомым никаких обещаний: рискуете не сдержать слово. Выходные следует провести с пользой. Не откладывайте на потом важные дела. Все не так страшно, как кажется.

Козерог

Очень продуктивный период. Можно повысить самооценку, победить соперников и круто изменить личную жизнь. Во всех сферах жизни легко приспособитесь к обстоятельствам и людям. Проснувшаяся интуиция укажет вам верный путь к успеху. Не забудьте отложить деньги на отпуск.

Водолей

Вероятен карьерный рост. Но при условии, что вы будете трудиться не покладая рук и предлагать свои идеи. Не исключены знакомства с влиятельными людьми, которые в дальнейшем окажут вам поддержку. В любви все безоблачно. Можно смело делать предложение руки и сердца своему избраннику.

Рыбы

Займитесь самоанализом. Проанализируйте прошлые ошибки и полученный вами опыт. Подумайте о том, как избежать просчетов в будущем. Сделайте паузу: время действовать еще не пришло. Выходные лучше провести с семьей. Поиграйте в настольные игры или просто посмотрите хороший фильм.