Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая

ОВЕН

Посвятите эту неделю семейным заботам. Проведите генеральную уборку, создайте дома атмосферу уюта, приобретите новые предметы интерьера. На работе будет оценен ваш энтузиазм, и не только в виде похвалы, но и в денежном выражении. Личные взаимоотношения принесут радость и взаимопонимание.

ТЕЛЕЦ

Как незначительные цели, так и грандиозные проекты сейчас вам по плечу, если вложить в их достижение все силы. Возросший к вам интерес со стороны противоположного пола может стать серьезным отвлекающим моментом. И тут важно будет расставить приоритеты.

БЛИЗНЕЦЫ

Романтичное настроение в начале недели сменится бурной жаждой деятельности к ее концу. Ваши близкие будут приятно удивлены вашими словами и поступками. Внимательнее отнеситесь к своему здоровью - весеннее тепло обманчиво, одевайтесь по погоде.

РАК

Звезды предрекают вам судьбоносную неделю. Будьте внимательнее в своих словах и поступках, не принимайте необдуманных решений. Ваши близкие не всегда смогут понять вас, но к концу недели все разногласия будут преодолены, решения приняты, а отдых на природе принесет много приятных моментов.

ЛЕВ

Шумные компании, слишком активное общение могут привести к головной боли. Спокойное и расслабляющее времяпровождение напротив поможет восстановиться после напряженной рабочей недели. Сотрудники оценят ваши новые идеи и проекты, но претворять их в жизнь придется самому.

ДЕВА

Навестите своих близких, помогите им в наведении порядка. Их благодарность не только согреет душу, но и принесет ощутимую помощь в решении проблем, возникших в течение недели. На работе спокойное течение дел не сможет нарушить даже появление нового интересного сотрудника.

ВЕСЫ

Самое благоприятное время для составления плана личностного роста. Чувство некоторого недовольства собой и окружением стоит перевести в стремление к повышению своего уровня. В конце недели навестите близких вам людей. Возможно, им понадобится ваша помощь.

СКОРПИОН

Желание по-быстрому обогатиться не принесет нужного результата. Только активная работа сможет повысить ваше благосостояние на этой неделе. В конце недели ваши близкие потребуют повышенного внимания. Одинокие смогут встретить интересного человека, способного повлиять на судьбу.

СТРЕЛЕЦ

Интуиция на этой неделе сослужит вам добрую службу, помогая не только в выборе новой вещи, но и в принятии важных решений как на работе, так и в повседневных делах. Может произойти переоценка знаний об отношении к вам близких людей, к сожалению, не обязательно в лучшую сторону.

КОЗЕРОГ

Активная позиция во всех вопросах поможет на этой неделе достичь многого как на работе, так и в личной жизни. Все будет удаваться легко и непринужденно: новый проект, интересные знакомства, генеральная уборка, покупка вещей. Близкие будут поддерживать во всех начинаниях. В конце недели совместный отдых сделает вас еще ближе.

РЫБЫ

Городская суета, напряженная работа, множество бытовых забот к концу недели подтолкнут к поездке на дачу или на природу. Близкие с удовольствием разделят с вами радость общения с природой. Стоит более бережно отнестись к своему здоровью, повышая иммунитет и не забывая о плановых осмотрах.