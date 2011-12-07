Гороскоп на 2019-й год

ОВЕН (21.03 - 20.04)Земляная Свинка будет благотворно влиять на Овнов. Они начнут осваивать новые виды деятельности. Возможно, не все будет идти гладко, но события окажутся перспективными. Овны получат поддержку семьи и друзей.Первая половина года у Овнов станет поворотной - судьбоносные встречи, важные люди и решения, повышение по службе, возможна даже смена места жительства. Вторая половина года подарит им насыщенный жизненный ритм. Нужно постараться успеть все и всюду. Данная напористость сулит успех.ТЕЛЕЦ (21.04 - 20.05)Тельцам предоставляется возможность взять от жизни все, что пожелают. Они получат преимущества в профессиональной сфере и зоне деловых интересов. Тельцы сумеют воплотить в реальность планы, возникшие когда-то в голове.Если Телец одинок, то встретит свою половинку, а если уже нашел, то ему пора принять решение о создании семьи. Ну а семейный Телец может рассчитывать на рождение ребенка. 2019 год для Тельцов - это время возможностей и свободы воли.БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 20.06)Близнецы в 2019 году будут вознаграждены за свой легкий характер. При любых ударах судьбы они не потеряют уверенности - просто обогнут препятствие и пойдут дальше. Звезды обещают им успех в делах, счастье в любви и даже финансовую удачу. Но все эти дары получат лишь трудолюбивые, сознательные и ответственные.Велика вероятность, что летом свободные Близнецы заведут головокружительный роман, который может перерасти в нечто большее. Да, им следует отказаться от экстремальных видов спорта - высок риск травматизма.РАК (21.06 - 22.07)Раков ждут важные и перспективные встречи. Звезды советуют им быть оптимистичнее, тогда все пойдет в верном направлении. Весной и летом Раки будут полны новых замыслов - нужно дерзать, и все обязательно получится.В конце сентября Рак устанет от общения, замкнется в себе и минимизирует контакты с окружающими. Возможен конфликт в семье, поэтому нужно быть внимательнее к близким. Высок риск возникновения проблем с желудочно-кишечным трактом и появления лишнего веса. Нужно правильно питаться и хотя бы немного заниматься спортом.ЛЕВ (23.07 - 22.08)Денежный и удачный год для многих Львов. В первой половине года они будут находиться в центре внимания, а их заслуги на трудовом поприще наконец-то будут оценены по достоинству.Совет звезд: важно распределять силы и не перенапрягаться. Следует задуматься о том, что нужно именно им, не нужно спешить решать чужие проблемы.Летом 2019 года у одиноких Львов появится возможность встретить свою настоящую любовь. Причем чувства будут такими сильными, что принесут серьезные перемены: переезд в другой город или страну, смену работы, уход из семьи...ДЕВА (23.08 - 23.09)В 2019-м Девы окажутся в своей стихии, они почувствуют прилив сил, а также появление перспективных тенденций, поэтому год пройдет легко и непринужденно, притом под влиянием Меркурия. Сейчас пришло то самое время сбора урожая, и они пожнут то, что посеяли.Совет звезд: следует избегать переохлаждения (тем более в зимнее время) и других чрезмерных нагрузок на организм - они могут привести к хроническим заболеваниям. В ноябре 2019 года Девы получат интересное предложение от руководства или партнеров по бизнесу.ВЕСЫ (24.09 - 23.10)Весы получат много интересных предложений, в результате окунутся в захватывающее приключение. Грядут серьезные перемены.В феврале они наконец смогут полностью освободиться от деструктивных связей и наладить контакты с теми людьми, отношения с которыми приносят удачу. У Весов появится желание обучаться чему-то новому или превратить свое хобби в источник дохода. Некоторые Весы решат сменить работу или даже получить другую профессию. Каждого, кто пойдет за своим вдохновением, ожидает успех - обстоятельства будут работать на него.СКОРПИОН (24.10 - 21.11)Планеты вознесут представителей этого знака к успеху. Их природная хитрость поможет обойти ловушки конкурентов и недоброжелателей. В апреле Скорпионы почувствуют невероятный прилив сил и энергии. Можно браться за новые проекты. Это время принятия важных решений, которые помогут Скорпионам изменить к лучшему свою жизнь и жизнь близких.Те, кто пока одинок, смогут обрести достойного спутника жизни. Лето - осень - период удачного продвижения вперед.СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)2019 год у Стрельцов ожидается весьма насыщенным. Если они попадут в сложную ситуацию, то помощь придет от близких друзей и семьи.В начале весны - период общего подъема, нужно постараться не сбавлять темп и не терять оптимизма.Стрельцы, вполне вероятно, смогут вступить в брак или ожидать пополнения в семействе. У одиноких Стрельцов осенью могут проснуться чувства к человеку, которого они давно знают. Осень принесет невероятное вдохновение - пусть спешат творить!КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)Год Свиньи преподнесет серьезным и ответственным Козерогам ряд весьма неожиданных, но крайне приятных сюрпризов. Это могут быть перемены, связанные со сменой работы или местом жительства.Весной реализуются давние их мечты, появится больше свободного времени. Год однозначно будет позитивным. Летом в личной жизни все сложится более чем удачно - Козероги, находящиеся в браке, смогут укрепить отношения со своей второй половинкой. Свободные Козероги встретят свою любовь осенью.ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)В 2019 году Водолеи окажутся любимчиками фортуны. В этом году у них все получится.В марте - мае 2019 года удастся завести много новых знакомств, особенно в деловой сфере, а также построить крепкие взаимные отношения.Совет звезд: важно определиться с основным желанием и стремиться его реализовать. И все получится! Нельзя расслабляться. У Водолеев будет поддержка, но все-таки лучше рассчитывать на себя. Пусть смело берут инициативу в свои руки.Сейчас крайне важный период, когда можно действительно горы свернуть!РЫБЫ (19.02 - 20.03)Для Рыб год сложится весьма удачно. Дома все будет спокойно и мирно. Наиболее гармоничное время - лето. В мае их ждет карьерный рост - Свинья, покровительница 2019 года, миролюбива и приветствует труд. Но и о личной жизни забывать не стоит.Совет звезд: следует помнить, ничто не падает с неба просто так, поэтому итоги года будут зависеть от решений и действий самих Рыб. В год Желтой Свинки нужно оставаться самим собой, и любой понравившийся человек окажется у твоих ног.Источник: Oddlife.ru