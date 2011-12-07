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Почему обмелела Казанка?

Уже который день в соцсетях не утихают разговоры об обмелении и угасании Казанки. Корреспонденты «КВ» решили взглянуть на реку своими глазами.

Казанка отступила от своих берегов на несколько метров. 

КВ
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