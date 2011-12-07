«Локомотив» против Лебяжьего: два пляжа, между которыми целая эпоха

Десять дней остается до открытия купального сезона на городских пляжах. И пока руководство Казани в экстренном порядке приводит их в порядок - причина тому, как известно, аномальная жара, побившая рекорды 1898 года, корреспонденты «КВ» отправились на водоемы, чтобы воочию убедиться: далеко ли местным пляжам до идеала?