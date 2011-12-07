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Разгар ягодного лета в Казани: что пользуется спросом на рынке «витаминных» предложений

Для того чтобы ознакомиться с ним, корреспонденты «Казанских ведомостей» отправились на Московский рынок, где уличные ягодные ряды заполнены торгующими до отказа.

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