Они должны знать, как действовать: в казанской школе №120 обучают практической самообороне в случае нападения

Нестандартный урок может шокировать непосвящённого зрителя, но это делается для того, чтобы дети в игровой форме получили необходимые знания и в случае внештатной ситуации знали, что делать.