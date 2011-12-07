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Они должны знать, как действовать: в казанской школе №120 обучают практической самообороне в случае нападения

Нестандартный урок может шокировать непосвящённого зрителя, но это делается для того, чтобы дети в игровой форме получили необходимые знания и в случае внештатной ситуации знали, что делать.

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