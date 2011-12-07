В Казань везут главную барную вечеринку страны: как пройдёт премия Barproof Awards

В столице Татарстана началась подготовка к фестивалю барного мастерства Barproof. В дни фестиваля Профсоюзная улица превратится в центр барной культуры страны. Гости события смогут в одном месте попробовать коктейли от более чем 30 лучших российских и мировых баров. Публикуем программу и мнения экспертов о будущем мероприятии.