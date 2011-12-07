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Форум «Вся Россия-2020» прошел в Сочи

Фестиваль проходил с 19 по 25 сентября на многочисленных площадках.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв поблагодарил участников и организаторов Форума и отметил, что даже в условиях ограничений, связанных с пандемией, на всех мероприятиях, а их было несколько десятков, шла плодотворная и эффективная работа.

Также на церемонии многие коллеги были награждены дипломами СЖР за лучшие журналистские проекты.

По окончании церемонии Владимир Соловьёв объявил Форум закрытым.

Форум современной журналистики "Вся Россия-2020" проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

КВ
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