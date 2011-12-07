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К следующему десятилетию в РТ планируют снижение количества бедных на 3,3%
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Один игрок «Ак Барса» вошёл в десятку самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ
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В Татарстане полностью создан страховой фонд семян для воспроизводства леса
Эмиль Гарипов продолжит карьеру в московском «Динамо»
Биологи Казанского университета посадят в лесах Татарстана исчезающие виды растений
Татарстанец пробрался на склад и украл фотоаппарат и прилегающие аксессуары на 200 тыс. рублей
Пополнение оборотных средств является самой частой целью микрозаймов в Татарстане
Выигравший грант студент Казанского университета потратит эти деньги на мусор
Казань вошла в первую тройку городов России с лучшими дорогами
На озере Нижний Кабан создали большую искусственную полынью для уток и лебедей
В Казани вручили удостоверения 45 представителям бизнес-омбудсмена в районах РТ
В Менделеевском районе РТ завершили строительство моста через реку Возжайка
Казанский зоопарк «Река Замбези» пополнился белыми львами
Татарстан получил почти полмиллиона рублей на благоустройство малых городов
Гололед и -29 градусов ожидается в Татарстане 4 декабря
Минниханов поручил Роспотребнадзору изучить возможность работы общепита в новогоднюю ночь
Песошин принял участие в совещании по вопросам развития государственно-частного партнерства
В Казани появится десять новых улиц
С 3 по 13 декабря подписку на издания «Татмедиа» можно оформить со скидкой 13%
В Татарстане с начала года выявили 80 случаев взяток в сфере образования
В Татарстане самые коррупционные сферы – ЖКХ, образование и медицина
КДК РФС оштрафовал «Рубин» по итогам 16-го тура РПЛ
Татарстанцев приглашают принять участие в Межрегиональном форуме по вопросам гражданственности и патриотизма
В Казани зафиксировали 49 новых случаев заражения коронавирусом
Путин поручил на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от COVID-19
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С 3 по 13 декабря подписку на издания «Татмедиа» можно оформить со скидкой 13%
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