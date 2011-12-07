Лента новостей

12:16

Врач-клинический фармаколог ДРКБ: Лечение COVID-19 антибиотиками усугубит течение болезни

11:44

В Елабуге детям с инвалидностью вручили сертификаты, игрушки, лекарства и денежную помощь

11:41

КАМАЗ может назвать один из своих новых грузовиков в честь звезды российского шоу-бизнеса

11:29

К следующему десятилетию в РТ планируют снижение количества бедных на 3,3%

11:14

Предприниматели Татарстана переходят на сторону самозанятых

10:57

Один игрок «Ак Барса» вошёл в десятку самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ

09:02

«Барс» вновь проиграл со счётом 3:5

08:23

В Татарстане полностью создан страховой фонд семян для воспроизводства леса

07:42

Эмиль Гарипов продолжит карьеру в московском «Динамо»

23:23

Биологи Казанского университета посадят в лесах Татарстана исчезающие виды растений

22:41

Татарстанец пробрался на склад и украл фотоаппарат и прилегающие аксессуары на 200 тыс. рублей

21:27

Пополнение оборотных средств является самой частой целью микрозаймов в Татарстане

20:33

Выигравший грант студент Казанского университета потратит эти деньги на мусор

19:51

Казань вошла в первую тройку городов России с лучшими дорогами

19:27

На озере Нижний Кабан создали большую искусственную полынью для уток и лебедей

18:51

В Казани вручили удостоверения 45 представителям бизнес-омбудсмена в районах РТ

18:34

В Менделеевском районе РТ завершили строительство моста через реку Возжайка

17:32

Казанский зоопарк «Река Замбези» пополнился белыми львами

16:41

Татарстан получил почти полмиллиона рублей на благоустройство малых городов

16:16

Гололед и -29 градусов ожидается в Татарстане 4 декабря

16:13

Минниханов поручил Роспотребнадзору изучить возможность работы общепита в новогоднюю ночь

15:51

Песошин принял участие в совещании по вопросам развития государственно-частного партнерства

15:16

В Казани появится десять новых улиц

14:50

С 3 по 13 декабря подписку на издания «Татмедиа» можно оформить со скидкой 13%

14:47

В Татарстане с начала года выявили 80 случаев взяток в сфере образования

13:41

В Татарстане самые коррупционные сферы – ЖКХ, образование и медицина

13:17

КДК РФС оштрафовал «Рубин» по итогам 16-го тура РПЛ

12:53

Татарстанцев приглашают принять участие в Межрегиональном форуме по вопросам гражданственности и патриотизма

12:18

В Казани зафиксировали 49 новых случаев заражения коронавирусом

11:44

Путин поручил на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от COVID-19