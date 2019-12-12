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Лента новостей
В Татарстане на 2,5% снизилось количество ДТП
В цифровых трудовых книжках не найдет отображения информация о самозанятости
Екатерина Яшина победила на международном турнире серии ITF
Успех татарстанских стрелков в Ижевске
Петров, Лукоянов, Фисенко и Педан не сыграют против «Салавата Юлаева»
Минлесхоз РТ напомнил татарстанцам, где лучше купить елку
В КНИТУ-КХТИ подвели итоги фестиваля «Наука побеждать»
«Театр Победы» расскажет истории женщин на войне
Страна готовится к Всероссийской переписи населения 2020 года
В доме для военнослужащих справляют новоселье
Микробы, которые нас защищают
Фестиваль «Туган як» («Родной край») – продвижение продукции татарстанских фермеров
Минмолодежи РТ: самые важные задачи определены
Нижнекамский «Нефтехимик» в Магнитогорске уступил хозяевам по буллитам
Союз кинематографистов РТ обзаведется новым домом
20 декабря в Казани откроется каток на «Черном озере»
В «Школе 21» будет обучаться не только молодежь, но и пенсионеры
Татарстанцев обучат основам цифровой экономики
В наступающем году в РТ изменится срок предоставления выплаты на первого ребенка
В Татарстане качество автомобильного топлива улучшилось с прошлого года
26 декабря в Казани впервые откроется 35-метровая светомузыкальная новогодняя елка
Музей «Камаза» пополнил экспозицию маркером Путина
«Татнефть» может забрать у «ТАИФа» «Рубин»
Рустам Минниханов рассматривает возможность сделать 31 декабря выходным днем
Определены цели и задачи Минздрава РТ на 2020 год
Татарстан примет участие в конкурсе «Мастера гостеприимства»
С 2020 года в Татарстане увеличится срок предоставления выплаты на первенца
В РТ стартует новогодний противопожарный режим
Социологи провели опрос, чтобы узнать, какое любимое время года у россиян
Владимир Галузин подписал соглашение с ХК «Ак Барс»
КВ
Помогут ли смартфонизация и голливудизация развивать внутренний туризм
Добрые казанцы поделились теплыми вещами
В Казани на улице Баумана установят к новогодним праздникам 32 световые арки
С юбилеем камазовцев поздравил Президент России
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Микробы, которые нас защищают
В КНИТУ-КХТИ подвели итоги фестиваля «Наука побеждать»
Рыбакам напомнили о соблюдении правил
Помогут ли смартфонизация и голливудизация развивать внутренний туризм
Гороскоп на 16 - 22 декабря
Выпуск №182 от 18.12.2019
Выпуск
КВ
Спорт
Данил Степанов вошел в символическую сборную лучших игроков РПЛ до 21 года года
«Зеленое дерби» вживую увидят не все
Нижнекамский «Нефтехимик» в Магнитогорске уступил хозяевам по буллитам
Казань приобщилась к киберспорту
«Рубин» - единственная команда РПЛ, не пробивавшая в первой части чемпионата ни одного пенальти
Роман Шаронов устал принимать поражения

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