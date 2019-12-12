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Лента новостей

17:54

В Татарстане на 2,5% снизилось количество ДТП

15:17

В цифровых трудовых книжках не найдет отображения информация о самозанятости

14:59

Екатерина Яшина победила на международном турнире серии ITF

14:59

Успех татарстанских стрелков в Ижевске

14:50

Петров, Лукоянов, Фисенко и Педан не сыграют против «Салавата Юлаева»

13:04

Минлесхоз РТ напомнил татарстанцам, где лучше купить елку

12:55

В КНИТУ-КХТИ подвели итоги фестиваля «Наука побеждать»

12:47

«Театр Победы» расскажет истории женщин на войне

12:46

Страна готовится к Всероссийской переписи населения 2020 года

12:27

В доме для военнослужащих справляют новоселье

12:25

Микробы, которые нас защищают

12:18

Фестиваль «Туган як» («Родной край») – продвижение продукции татарстанских фермеров

11:36

Минмолодежи РТ: самые важные задачи определены

09:18

Нижнекамский «Нефтехимик» в Магнитогорске уступил хозяевам по буллитам

20:47

Союз кинематографистов РТ обзаведется новым домом

20:46

20 декабря в Казани откроется каток на «Черном озере»

20:43

В «Школе 21» будет обучаться не только молодежь, но и пенсионеры

20:41

Татарстанцев обучат основам цифровой экономики

19:21

В наступающем году в РТ изменится срок предоставления выплаты на первого ребенка

18:11

В Татарстане качество автомобильного топлива улучшилось с прошлого года

17:37

26 декабря в Казани впервые откроется 35-метровая светомузыкальная новогодняя елка

17:20

Музей «Камаза» пополнил экспозицию маркером Путина

17:19

«Татнефть» может забрать у «ТАИФа» «Рубин»

17:19

Рустам Минниханов рассматривает возможность сделать 31 декабря выходным днем

16:32

Определены цели и задачи Минздрава РТ на 2020 год

15:34

Татарстан примет участие в конкурсе «Мастера гостеприимства»

15:00

С 2020 года в Татарстане увеличится срок предоставления выплаты на первенца

14:57

В РТ стартует новогодний противопожарный режим

14:09

Социологи провели опрос, чтобы узнать, какое любимое время года у россиян

12:09

Владимир Галузин подписал соглашение с ХК «Ак Барс»